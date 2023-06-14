Подрыв россиянами Каховской ГЭС: в Украине не выявлено случаев холеры — Минздрав 14 июня, 07:55 Последствия подрыва россиянами Каховской ГЭС (Фото:REUTERS/Inna Varenytsia)

На подтопленных территориях в результате разрушения россиянами Каховской ГЭС существуют риски ухудшения ситуации по инфекционным заболеваниям, но случаев холеры не выявлено.

Об этом во вторник, 13 июня сообщил главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

По его словам, лабораторные исследования питьевой воды осуществляются всеми ведомствами и службами.

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«По итогам проведенных исследований, вода, которая подается или подвозится населению, бутилированная вода — соответствует Государственным санитарным правилам и нормам и является безопасной для потребления», — говорится в его сообщении в Facebook.

Кузин заявил, что учитывая широкую зону подтопления и несоответствие нормам поверхностной воды по микробиологическим показателям — критически важно сейчас не использовать воду из индивидуальных колодцев и колодцев на ранее подтопленных территориях.

«Использование такой воды может представлять угрозу для здоровья и вызвать заболевания», — добавил он.

По его словам, по состоянию на сейчас, в Украине не зарегистрировано случаев или подозрений на холеру.

«Все результаты исследований образцов, взятых как из объектов окружающей среды, так и от пациентов с признаками острой кишечной инфекции, — отрицательные», — сообщил он.

Начальник отдела госнадзора земельных ресурсов Госэкоинспекции Олег Павленко сообщал, что после российского теракта на Каховской ГЭС обнаружили холерную и кишечную палочки.