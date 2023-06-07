Разрушен мост, людей эвакуируют. В Снигиревской МВА показали последствия подрыва Каховской ГЭС — видео 7 июня, 08:23 Последствия подрыва Каховской ГЭС (Фото:t.me/Snihyrivkachannel)

В связи с подрывом оккупантами Каховской ГЭС мост в селе Елизаветовка Николаевской области разрушен, в селе Галагановка полностью затоплен.

Об этом сообщил начальник Снигиревской МВА Иван Кухта в Telegram в среду, 7 июня.

По его словам, в настоящее время открыто сообщение между Снигиревкой и с. Васильевка, с. Евгеновка, с.Павловка и с.Тамарино.

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Инфографика: NV

«К большому сожалению имеем такую ситуацию», — заявил он.



Кухта добавил, что в громаде проводят эвакуацию жителей трех домов, 43 огорода подтоплены, вода прибывает в дома. Оперативный штаб продолжает работать круглосуточно.

Подрыв Каховской ГЭС — что известно

В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС. Городам и селам ниже по Днепру грозит затопление. Власти Херсонской ОВА объявили о срочной эвакуации.

Подрыв россиянами плотины Каховской ГЭС может иметь негативные последствия для оккупированной Запорожской АЭС. Вода оттуда необходима для того, чтобы станция получала подпитку для конденсаторов турбин и систем безопасности ЗАЭС.

В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению. В ОК Юг уточнили, что разрушена не вся дамба, но есть значительные повреждения.

Под угрозой затопления около 80 населенных пунктов региона, 16 тысяч человек на правобережье Херсонской области находятся в критической зоне. Офис генпрокурора начал расследование по статье экоцид.