Подрыв Каховской ГЭС: в августе заканчивается срок подачи заявок на помощь пострадавшим от подтопления 1 августа, 10:08 Женщина в поврежденном в результате подтопления доме в оккупированной Голой Пристани Херсонской области (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Пострадавшие от подтопления в результате подрыва Каховской ГЭС могут оформить единовременное пособие в сумме 5000 гривен независимо от того, зарегистрированы ли они как ВПЛ и получают ли ежемесячные выплаты на проживание.

Однако для этого нужно подать заявление до 31 августа 2023 года включительно.

Вместе с заявлением нужно предоставить:

документ, удостоверяющий личность или єДокумент;

документ, подтверждающий регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

свидетельства о рождении детей.

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Заявление можно подать в любом управлении социальной защиты.

Пострадавшие от подтопления отдельно могут получить единовременную денежную помощь в размере 6600 гривен от Международной организации по миграции ООН и от благотворительной организации ADRA Ukraine.

В ночь на 6 июня войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую контролировали более года.

Города и села ниже по Днепру затопило полностью или частично, более 75 человек погибли.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал российский теракт на Каховской ГЭС крупнейшей рукотворной экологической катастрофой в Европе за десятки лет.

Офис генпрокурора начал досудебное расследование по фактам экоцида и нарушения законов и обычаев войны, а также направил обращение в Международный уголовный суд, предоставив «всю первичную информацию».