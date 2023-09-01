Украина закончила основной этап ликвидации последствий российского теракта на Каховской ГЭС 1 сентября, 19:41 Глава МВД Украины Игорь Клименко (справа на фото) (Фото:mvs_ukraine/Telegram)

Глава МВД Украины Игорь Клименко сообщил, что профильные ведомства смогли завершить основной этап ликвидации последствий после подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС.

Об этом он сообщил во время заседания президиума Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины в пятницу, 1 сентября, передает пресс-служба ведомства в официальном Telegram-канале.

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Министр сообщил о последствиях подрыва Каховской ГЭС и принятых мерах следующее:

В зону бедствия попали 180 населенных пунктов Херсонской, Днепропетровской и Николаевской областей, где проживало почти 900 тысяч человек;

Почти 700 тысяч украинцев остались без доступа к питьевой воде;

Было доставлено 148 тысяч тонн питьевой и технической воды, 119 тысяч тонн продуктов и вещей первой необходимости;

К ликвидации последствий ежедневно привлекалось более двух тысяч работников МВД, 300 единиц техники и более сотни плавсредств.

По словам главы МВД Украины, для предотвращения ухудшения санитарной ситуации ряд ведомств провели более 173 тысяч рейдов.

«Последствия этой катастрофы Украина будет ощущать очень долго, однако совместными усилиями сможем их преодолеть», — резюмировал Клименко.

Подрыв Каховской ГЭС — что известно

В ночь на 6 июня войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую контролировали более года. В результате теракта города и села ниже по Днепру затопило полностью или частично.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал российский теракт на Каховской ГЭС крупнейшей рукотворной экологической катастрофой в Европе за десятки лет.

Инфографика: NV

По данным украинского МВД по состоянию на 20 июля, в результате подрыва ГЭС погиб по меньшей мере 31 человек.

Из них 29 были жителями Херсонской области, а двое — Николаевской.

Офис генпрокурора начал досудебное расследование по фактам экоцида и нарушения законов и обычаев войны, а также направил обращение в Международный уголовный суд, предоставив «всю первичную информацию».

Ранее глава МВД Клименко заявил, что Каховская гидроэлектростанция не подлежит восстановлению после российского теракта.