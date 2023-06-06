Подрыв Каховской ГЭС: российские оккупанты в панике, Крым останется без воды — Ким 6 июня, 12:04 Каховская ГЭС (Фото:screen grab taken from a video obtained by Reuters/via REUTERS)

После того как войска РФ взорвали Каховскую ГЭС — российские оккупанты в панике, они были не готовы к ситуации, заявил глава Николаевской ОГА Виталий Ким во вторник, 6 июня.

«По данным, которые видим с российской стороны, они были полностью не готовы к ситуации, у них паника — выезжают, бросают и т. д. », — говорится в сообщении Кима в Telegram.

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По его словам, среди последствий подрыва: во-первых, это отсутствие воды в Крыму, а во-вторых, ситуация на левом берегу Днепра ухудшится.

«Сейчас мы готовы к большим последствиям, чем они будут. Мы готовы к выполнению всех задач, все точки развернуты, автобусы, маршруты — все проработано», — подчеркнул он.



Подрыв Каховской ГЭС — что известно

В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС. Городам и селам ниже по Днепру грозит затопление, его пик ожидается через пять часов, ближе к полудню.

Власти Херсонской ОВА объявили о срочной эвакуации.

По данным Укргидроэнерго, Каховская ГЭС разрушена полностью, восстановить ее невозможно.