Ким ответил, может ли подтопить Кинбурнскую косу в связи с подрывом Каховской ГЭС

6 июня, 08:55
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В ночь на вторник, 6 июня, российские войска взорвали Каховскую ГЭС (Фото:Maxar Technologies/Handout via REUTERS)

В ночь на вторник, 6 июня, российские войска взорвали Каховскую ГЭС (Фото:Maxar Technologies/Handout via REUTERS)

Во вторник, 6 июня глава Николаевской ОГА Виталий Ким заявил, что подтопления Кинбурнской косы в связи с подрывом Каховской ГЭС, по данным ГСЧС, не будет.

«Подтопления Кинбурской косы по данным ГСЧС не будет», — говорится в его сообщении в Telegram.

Однако, по его словам, теоретически возможно подтопление дороги и временно полуостров станет островом.

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«Без паники. Работаем в тесном сотрудничестве с херсонскими коллегами», — заявил он.

В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС. Городам и селам ниже по Днепру грозит затопление, его пик ожидается через пять часов, ближе к полудню. Власти Херсонской ОВА объявили о срочной эвакуации.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Кинбурнская коса Война России против Украины Виталий Ким Каховская ГЭС

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