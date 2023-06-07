ISW указывает на заинтересованность россиян в подрыве Каховской ГЭС и объясняет, как РФ использовала это в заявлениях о контрнаступлении ВСУ 7 июня, 09:53 Масштаб подтопления в Херсонской области (Фото:ГСЧС)

Аналитики Института изучения войны раскритиковали как неправдоподобные заявления чиновников РФ после подрыва Каховской ГЭС и указывают, что именно россияне были больше заинтересованы в ее уничтожении.

В своем сегодняшнем отчете Институт изучения войны подробно излагает все факты, которые сейчас известны о подрыве Каховской ГЭС и вчера были озвучены украинскими чиновниками, западной прессой, чиновниками США и Европы. Также проанализированы заявления российской стороны.



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Аналитики ISW объясняют, что могут опираться только на данные открытых источников, пока не имеют дополнительных доказательств относительно причин трагедии на ГЭС, а потому «не могут предложить независимую оценку ответственности» за нее. В то же время ISW считает, что «соотношение доказательств, аргументации и риторики [публичных заявлений] свидетельствует о том, что россияне намеренно повредили дамбу».

Эксперты Института отмечают: еще в октябре 2022 года ISW подчеркивал, что именно россияне больше и более явно, чем украинцы, были заинтересованы в затоплении земель в нижнем течении Днепра, даже несмотря на повреждение их собственных подготовленных оборонительных позиций и сил. Еще 21 октября 2022 года ISW оценивал, что Украина не имеет материальной заинтересованности в подрыве дамбы, и прогнозировал, что под угрозой затопления могут оказаться 80 населенных пунктов — именно такую цифру подтвердили 6 июня 2023 года и украинские чиновники. ISW также оценивал, что именно Россия может использовать наводнение, чтобы расширить Днепр и усложнить украинские попытки контрнаступления через эту водную преграду, и без того сложную [для форсирования или пересечения]. Кроме того, российские источники в военном сообществе выражали сильную и явную обеспокоенность относительно потенциальной подготовки ВСУ к пересечению реки и контратакам на восточном берегу Херсонской области. Видеозаписи от 6 июня, обнародованные российскими «военкорами», указывают, что затопление смыло также украинские позиции у берега Днепра и вынудило украинские подразделения эвакуироваться под обстрелом российской артиллерии — что, как подразумевают аналитики ISW, может свидетельствовать о мотивации РФ.

Комментируя вопрос водоснабжения Крыма, ISW напоминает, что Крым выжил без воды из Днепра в период между незаконной аннексией полуострова Россией в 2014 году и моментом оккупации Каховской ГЭС после полномасштабного вторжения 2022 года.

Инфографика: NV

Эксперты ISW также констатируют, что Россия использовала обвинения в адрес Украины в разрушении дамбы, чтобы подкрепить текущие попытки своей пропаганды изобразить наступление ЗСУ на разных участках фронта как якобы провальные. Так, представитель Кремля Дмитрий Песков [лживо] заявил, что украинские войска якобы совершили диверсионную атаку на Каховскую ГЭС из-за того, что в широкомасштабных наступательных операциях «ВСУ не достигают своих целей». Такое объяснение Пескова неправдоподобно, отмечают аналитики Института, поскольку украинские войска еще не проводили широкомасштабных наступательных операций. Министр обороны России Сергей Шойгу, в свою очередь, заявил, что ВСУ якобы хотят перебросить силы с Херсонского направления для поддержки якобы «провальных» наступательных операций в других местах, а потому разрушили дамбу, чтобы помешать российским войскам воспользоваться ослабленной украинской обороной на западном (правом) берегу Днепра в Херсонской области. Этот аргумент Шойгу также неправдоподобен, поскольку ограниченное присутствие российских сил на восточном (левом) берегу Днепра не представляет настолько существенной угрозы для ВСУ на правобережье, что требовало бы от Украины держать здесь большие силы для защиты.

Таким образом, российские чиновники, похоже, все чаще пытаются охарактеризовать украинские наступательные усилия как провальные и, вероятно, решили использовать свои обвинения против Украины относительно Каховской ГЭС, чтобы усилить эту информационную кампанию. 6 июня Шойгу также заявил, что российские войска — а именно части 433-го мотострелкового полка Восточного военного округа (ВВО) 127-й мотострелковой дивизии (5-я общевойсковая армия), 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады (36-й общевойсковой армии) и 60-я отдельная мотострелковая бригада (5-я общевойсковая армия) — за последние три дня якобы отбили наступление украинских войск на пяти разных направлениях. ISW называет заявления Шойгу «бессмысленными»— в том числе и его утверждение о том, что за предыдущие три дня боев в Украине российские войска якобы убили и ранили 3175 украинских военнослужащих, уничтожили 205 боевых бронированных машин и 52 танка.

Другие выводы аналитиков ISW за прошедшие сутки:

Разрушение дамбы Каховской ГЭС 6 июня привело к массовому подтоплению дельты Днепра, заболачиванию угодий, лиманов и прибрежных населенных пунктов Херсонской области.

Международное агентство по атомной энергии ( МАГАТЭ) и украинские чиновники заявили, что падение уровня воды в Каховском водохранилище не должно повлиять на безопасность Запорожской атомной электростанции ( ЗАЭС).

МАГАТЭ) и украинские чиновники заявили, что падение уровня воды в Каховском водохранилище не должно повлиять на безопасность Запорожской атомной электростанции ЗАЭС). Украинские чиновники заявили, что российские войска намеренно разрушили ГЭС и предположили, что российские военные не были готовы к дальнейшему затоплению.

Российские источники утверждали, что подразделения Российского добровольческого корпуса ( РДК) и легиона Свобода России ( ЛСР) якобы « исчезли» из приграничного населенного пункта в Белгородской области по состоянию на 6 июня.



РДК) и легиона Свобода России ЛСР) якобы исчезли» из приграничного населенного пункта в Белгородской области по состоянию на 6 июня. Финансист Wagner Group Евгений Пригожин продолжил прямо угрожать Министерству обороны ( МО) России и российскому военному командованию, если они не выполнят его требования, в частности по обеспечению еще большей « независимой» армии и политического влияния в России.

МО) России и российскому военному командованию, если они не выполнят его требования, в частности по обеспечению еще большей независимой» армии и политического влияния в России. Украинские официальные лица заверили, что уничтожение Каховской ГЭС и дальнейшее затопление не помешают подготовке ВСУ к контрнаступлению.

Российские войска вели ограниченные наземные атаки на линии Сватово-Кременная.

Российские источники утверждают, что ВСУ продолжали атаки к северу и юго-западу от Бахмута, а российские силы продолжали ограниченные наступательные операции вдоль линии Авдеевка-Донецк.

Украинские войска продолжают атаки на юго-западе Донецкой и на востоке Запорожской областей.

Российские чиновники и оккупационные власти продолжают пытаться использовать инфраструктурные проекты для интеграции оккупированных территорий в состав России.

