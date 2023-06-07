Уровень воды в Херсоне поднялся на пять метров, ситуация критическая — гидролог 7 июня, 10:08 В Херсон продолжает прибывать вода после подрыва Каховской ГЭС (Фото:Kherson Regional State Administration/Handout via Reuters)

По состоянию на 8:00 утра среды, 7 июня, уровень воды в Херсоне после подрыва Каховской ГЭС поднялся на пять метров 29 см.

Об этом сообщил руководитель Херсонского областного центра гидрометеорологии Юрий Кирияк в эфире национального телемарафона.

По его словам, такой показатель зафиксирован за 29 часов.

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«Тенденция такова, что когда вчера мы фиксировали 35 см поднятия в час, то сегодня за это время мы фиксируем где-то на уровне 5 см. Тенденция к уменьшению, но опасность остается, потому что уровень воды высок, и ситуация очень критическая для нас», — пояснил он.

Кирияк добавил, что с момента подрыва Каховской ГЭС из водохранилища вышла одна четвертая часть объема воды. Вона продолжит прибывать, если ничто ее не остановит.

По словам гидролога, динамика поступления воды зависит от того, какие конструкции Каховской ГЭС после подрыва остались, в каком состоянии и сколько воды будут пропускать.

Подрыв Каховской ГЭС — что известно

В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую контролируют больше года. Города и села ниже по Днепру затопило полностью или частично.

Эвакуация с правобережья Херсонской области продолжалась даже ночью, тогда как на оккупированном левобережье, которое пострадало от затопления значительно больше, разворачивается катастрофа.

Инфографика: NV

Президент Владимир Зеленский на срочном заседании СНБО поручил провести эвакуацию из районов риска и обеспечить питьевой водой все города и села, которые получали воду из Каховского водохранилища.

В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению. В ОК Юг уточнили, что разрушена не вся дамба, но есть значительные повреждения.

Офис генпрокурора начал расследование по статье экоцид.

Зеленский назвал российский теракт на Каховской ГЭС крупнейшей рукотворной экологической катастрофой в Европе за десятки лет. В Главном управлении разведки заявили, что подрыв россиянами Каховской ГЭС увеличивает угрозу ядерной катастрофы.