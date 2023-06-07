Уровень воды в Херсоне поднялся на пять метров, ситуация критическая — гидролог

7 июня, 10:08
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В Херсон продолжает прибывать вода после подрыва Каховской ГЭС (Фото:Kherson Regional State Administration/Handout via Reuters)

В Херсон продолжает прибывать вода после подрыва Каховской ГЭС (Фото:Kherson Regional State Administration/Handout via Reuters)

По состоянию на 8:00 утра среды, 7 июня, уровень воды в Херсоне после подрыва Каховской ГЭС поднялся на пять метров 29 см.

Об этом сообщил руководитель Херсонского областного центра гидрометеорологии Юрий Кирияк в эфире национального телемарафона.

По его словам, такой показатель зафиксирован за 29 часов.

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«Тенденция такова, что когда вчера мы фиксировали 35 см поднятия в час, то сегодня за это время мы фиксируем где-то на уровне 5 см. Тенденция к уменьшению, но опасность остается, потому что уровень воды высок, и ситуация очень критическая для нас», — пояснил он.

Кирияк добавил, что с момента подрыва Каховской ГЭС из водохранилища вышла одна четвертая часть объема воды. Вона продолжит прибывать, если ничто ее не остановит.

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По словам гидролога, динамика поступления воды зависит от того, какие конструкции Каховской ГЭС после подрыва остались, в каком состоянии и сколько воды будут пропускать.

Подрыв Каховской ГЭС — что известно

В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую контролируют больше года. Города и села ниже по Днепру затопило полностью или частично.

Эвакуация с правобережья Херсонской области продолжалась даже ночью, тогда как на оккупированном левобережье, которое пострадало от затопления значительно больше, разворачивается катастрофа.

Инфографика: NV

Президент Владимир Зеленский на срочном заседании СНБО поручил провести эвакуацию из районов риска и обеспечить питьевой водой все города и села, которые получали воду из Каховского водохранилища.

В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению. В ОК Юг уточнили, что разрушена не вся дамба, но есть значительные повреждения.

Офис генпрокурора начал расследование по статье экоцид.

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Зеленский назвал российский теракт на Каховской ГЭС крупнейшей рукотворной экологической катастрофой в Европе за десятки лет. В Главном управлении разведки заявили, что подрыв россиянами Каховской ГЭС увеличивает угрозу ядерной катастрофы.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Херсон Война России против Украины Каховская ГЭС Подрыв Каховской ГЭС

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