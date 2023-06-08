Армия РФ была не готова к последствиям подрыва Каховской ГЭС: Генштаб рассказал, какие потери у оккупантов 8 июня, 07:13 Подтопленная в результате подрыва россиянами Каховской ГЭС оккупированная Новая Каховка (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты были не готовы к последствиям подрыва ими Каховской ГЭС. Они понесли потери в живой силе, вооружении и военной технике.

Об этом сообщает Генштаб.

Там рассказали, что, в частности, в подразделениях 7-й десантно-штурмовой дивизии и 22-м армейском корпусе Вооруженных сил России есть травмированные, погибшие и пропавшие без вести.

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«Также в указанных подразделениях потеряно несколько полевых складов с боеприпасами и провизией, автомобильная и бронетанковая техника, другое военное имущество», — заявили в Генштабе.

По данным украинских военных, 6 июня в оккупированной Каховки была массовая эвакуация гражданского населения, во время которой люди использовали собственный транспорт. Вместе с ними эвакуационными маршрутами воспользовались и россияне, используя при этом местных жителей в качестве живого щита.

Подрыв Каховской ГЭС — что известно

В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую контролируют больше года. Города и села ниже по Днепру затопило полностью или частично.



В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению. В ОК Юг уточнили, что разрушена не вся дамба, но есть значительные повреждения.

Президент Владимир Зеленский на срочном заседании СНБО поручил провести эвакуацию из районов риска и обеспечить питьевой водой все города и села, которые получали воду из Каховского водохранилища.

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Эвакуация с правобережья Херсонской области продолжалась даже ночью, тогда как на захваченном оккупантами левобережье, которое пострадало от затопления значительно больше, разворачивается катастрофа.

Офис генпрокурора начал расследование по статье экоцид, Украина обратилась в Международный уголовный суд.



Зеленский назвал российский теракт на Каховской ГЭС крупнейшей рукотворной экологической катастрофой в Европе за десятки лет. В Главном управлении разведки заявили, что подрыв россиянами Каховской ГЭС увеличивает угрозу ядерной катастрофы.



По данным МВД, всего на правом берегу Днепра подтопило 20 населенных пунктов, эвакуированы более 1900 человек. В Корабельном районе Херсона подтоплено более 1800 домов.