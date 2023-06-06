Подрыв оккупантами Каховской ГЭС: в МВД назвали потенциальные зоны затопления на правобережье Херсонской области
Каховская ГЭС 5 июня — за несколько часов до подрыва дамбы российскими оккупантами (Фото:Maxar Technologies/Handout via Reuters)
Министерство внутренних дел Украины перечислило населенные пункты на правобережье Херсонской области, которые может затопить из-за подрыва войсками РФ Каховской ГЭС в ночь на вторник, 6 июня.
В пресс-службе ведомства в Telegram сообщили, что подразделения Нацполиции и ГСЧС в регионе подняты по тревоге для оповещения и эвакуации гражданского населения из потенциальных зон затопления.
Речь идет о следующих населенных пунктах:
- села Николаевка
- Ольговка
- Львово
- Тягинка,
- Понятовка
- Ивановка
- Токаревка
- Понятовка
- Приднепровское
- Садовое
- частично Херсон — остров Корабел.
В МВД также призвали следовать следующим инструкциям тем, кто находится в опасных зонах:
- выключить все электроприборы
- взять документы и вещи первой необходимости
- позаботиться о близких и домашних любимцах
- следовать инструкциям спасателей и полицейских
В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС. Городам и селам ниже по Днепру грозит затопление, его пик ожидается через пять часов, ближе к полудню. Власти Херсонской ОВА объявили о срочной эвакуации.
Пострадает также и левобережье региона, которое контролируется оккупантами.
Президент Украины Владимир Зеленский созывает экстренное заседание Совета национальной безопасности и обороны.