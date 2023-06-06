Подрыв оккупантами Каховской ГЭС: в МВД назвали потенциальные зоны затопления на правобережье Херсонской области

6 июня, 08:27
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Каховская ГЭС 5 июня — за несколько часов до подрыва дамбы российскими оккупантами (Фото:Maxar Technologies/Handout via Reuters)

Каховская ГЭС 5 июня — за несколько часов до подрыва дамбы российскими оккупантами (Фото:Maxar Technologies/Handout via Reuters)

Министерство внутренних дел Украины перечислило населенные пункты на правобережье Херсонской области, которые может затопить из-за подрыва войсками РФ Каховской ГЭС в ночь на вторник, 6 июня.

В пресс-службе ведомства в Telegram сообщили, что подразделения Нацполиции и ГСЧС в регионе подняты по тревоге для оповещения и эвакуации гражданского населения из потенциальных зон затопления.

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Речь идет о следующих населенных пунктах:

  • села Николаевка
  • Ольговка
  • Львово
  • Тягинка,
  • Понятовка
  • Ивановка
  • Токаревка
  • Понятовка
  • Приднепровское
  • Садовое
  • частично Херсон — остров Корабел.

В МВД также призвали следовать следующим инструкциям тем, кто находится в опасных зонах:

  • выключить все электроприборы
  • взять документы и вещи первой необходимости
  • позаботиться о близких и домашних любимцах
  • следовать инструкциям спасателей и полицейских
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В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС. Городам и селам ниже по Днепру грозит затопление, его пик ожидается через пять часов, ближе к полудню. Власти Херсонской ОВА объявили о срочной эвакуации.

Пострадает также и левобережье региона, которое контролируется оккупантами.

Президент Украины Владимир Зеленский созывает экстренное заседание Совета национальной безопасности и обороны.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   МВД Украины Херсонская область Затопление Война России против Украины Каховская ГЭС

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