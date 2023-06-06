Подрыв россиянами Каховской ГЭС может лишить питьевой воды жителей Крыма — Ермак 6 июня, 08:19 Российские оккупанты взорвали плотину Каховской ГЭС (Фото:Скриншот видео соцсети/NV)

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что россияне понесут ответственность за возможное лишение питьевой воды жителей оккупированного Крыма и юга Херсонской области, что может стать следствием подрыва плотины Каховской ГЭС.

Об этом он написал в Telegram.

Ермак назвал новое военное преступление оккупантов «экоцидом» и заявил, что центральная и региональная власти работают, чтобы обеспечить безопасность людей.

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«Россияне будут отвечать за возможное лишение питьевой воды людей на юге Херсонской области и в Крыму, возможное уничтожение части населенных пунктов и биосферы. Также их действия несут угрозу для ЗАЭС», — заявил глава ОП.

В ночь на вторник, 6 июня, российские войска взорвали Каховскую ГЭС. Городам и поселкам ниже по Днепру грозит затопление, его пик ожидается через пять часов, ближе к полудню. Власти Херсонской ОВА объявили о срочной эвакуации жителей из опасных районов.

Президент Украины Владимир Зеленский созвал экстренное заседание СНБО.

