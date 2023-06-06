«Самая большая искусственная катастрофа XXI века». Как подрыв оккупантами дамбы повлияет на боевые действия — оценка военного эксперта

6 июня, 08:52
NV Премиум
Поделиться:
6 июня российские войска взорвали Каховскую ГЭС (Фото:t.me/energoatom_ua)

6 июня российские войска взорвали Каховскую ГЭС (Фото:t.me/energoatom_ua)

Военный эксперт Михаил Жирохов в эфире Radio NV оценил масштабы последствий после подрыва оккупантами дамбы Каховской ГЭС.

«Это, вероятнее всего, самая большая искусственная катастрофа XXI века, потому что сказать, что будет дальше, очень и очень трудно», — утверждает Жирохов.

Также он рассказал, как это повлияет на военные действия на юге Украины:

Видео дня

Читайте также:

Российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС (Фото:Maxar Technologies/Handout via REUTERS) Подрыв Каховской ГЭС: российские оккупанты сами эвакуируются, РФ использует карту техногенного шантажа — ОК Юг

«Плотина была единственным путём, где можно было переправить более-менее нормально танки и боевую технику. Кроме того, [накануне] была информация, что на островах ниже по течению идут огромные бои и якобы украинская армия там планирует высадку [десанта]. Для россиян — это получить ещё [активный] херсонский фронт. Они решили [помешать ВСУ] таким образом».

Но, отмечает эксперт, подтопления после подрыва дамбы мешают не только украинскому наступлению, но и российской обороне.

«Оборона на этих местах, если будут подтоплены Олешки, большое количество населенных пунктов, для них будет проблемой. Но до сих пор я еще не понимаю: они смогут перейти на вторую, третью линию обороны, но что это даст? Пока непонятно».

Жирохов добавил, что возникнут огромные проблемы и с наполнением водой Северо-Крымского канала, а это была одна из российских задач так называемой «специальной военной операции», а также с Запорожской АЭС, потому что охладительный контур брал воду оттуда.

Читайте также:
Ситуация на ЗАЭС под контролем, но последствия подрыва Каховской ГЭС могут быть негативными — Энергоатом

«То есть огромное количество проблем. Военная составляющая будет на втором или третьем месте, потому что гуманитарные проблемы будут нарастать, и нарастать уже в ближайшие часы», — предупредил Жирохов.

В ночь на вторник, 6 июня, российские войска взорвали Каховскую ГЭС. Городам и поселкам ниже по Днепру грозит затопление, его пик ожидается ближе к полудню. Власти Херсонской ОГА объявили о срочной эвакуации.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские террористы лишь подтверждают всему миру, что их нужно выгнать из каждого уголка украинской земли. и добавил, что ни водой, ни ракетами, ни чем угодно террористам не удастся остановить Украину".

Редактор: Юлия Козина

Теги:   Херсонская область Юг Украины Запорожская АЭС Радио NV Война России против Украины наступление ВСУ Каховская ГЭС Каховская дамба

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X