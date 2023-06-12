Из-за подрыва Каховской ГЭС к побережью Одесской области за неделю прибило шесть мин — ГСЧС 12 июня, 18:19 На деоккупированных территориях люди продолжают страдать от последствий российской оккупации (Фото:КГГА)

После подрыва россиянами Каховкой ГЭС на морском побережье Одесской области за неделю обнаружили шесть мин.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

В службе отметили, что после теракта на Каховской ГЭС к побережью Одесской области течением прибивает мусор, среди которого могут быть опасные предметы. В Херсонской области течением срывало минно-взрывные заграждения, которые оккупанты обустраивали на Днепре и в Каховском водохранилище, отметили они.

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«Они не так заметны, как морские мины, поэтому представляют значительную опасность. Пока большое количество мин дрейфует в воде по течению. За семь дней пограничники вместе с другими Силами Обороны обнаружили шесть мин разной модификации, которых бурным потоком наводнения выбросило на побережье Одесской области», — говорится в сообщении.

В ГСЧС подчеркнули, что большинство взрывоопасных предметов путем контролируемого подрыва были уничтожены. Также пограничники фиксируют, что взрывоопасные предметы детонируют сами в воде, сталкиваясь с другими предметами.

Инфографика: NV

«Угроза минной опасности остается высокой, особенно после штормовой непогоды. Призываем граждан не пренебрегать собственной безопасностью. Ни в коем случае не убирать мусор с побережья, а только после проверки береговой полосы взрывотехниками», — пишут они.

Подрыв Каховской ГЭС — что известно

В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую контролировали более года. Города и села ниже по Днепру затопило полностью или частично.

Президент Владимир Зеленский на срочном заседании СНБО поручил провести эвакуацию из районов риска и обеспечить питьевой водой все города и села, которые получали воду из Каховского водохранилища.

В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению. В ОК Юг уточнили, что разрушена не вся дамба, но есть значительные повреждения.

Зеленский назвал российский теракт на Каховской ГЭС крупнейшей рукотворной экологической катастрофой в Европе за десятки лет.

Офис генпрокурора начал расследование по статье экоцид, Украина обратилась в Международный уголовный суд.