В УПЦ МП связали подрыв россиянами Каховской ГЭС с выселением московского патриархата из Лавры

8 июня, 09:55
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Последствия подрыва оккупантами Каховской ГЭС (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Последствия подрыва оккупантами Каховской ГЭС (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Подрыв россиянами Каховской ГЭС якобы может быть «наказанием» за выселение московского патриархата из Лавры, намекнул иерарх УПЦ МП Иона (Черепанов).

«Невольно начинаешь верить разным пророчествам, связанным с закрытием Лавры. Начало „отжима“ — и сразу наводнение в Киеве; приказ „культурфюрера“ — трагедия в Каховке. Что же будет, если „друг Кадырова“ сможет прекратить молитву в Саду Богородицы (Лавре — ред.)», — написал он в Facebook.

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В комментариях иерарху указали, что ГЭС взорвали рашисты и это не связано с Лаврой.

Впоследствии он отреагировал на свою публикацию.

Скриншот/tsn.ua
Фото: Скриншот/tsn.ua
tsn.ua
Фото: tsn.ua
Инфографика: NV

Подрыв Каховской ГЭС — что известно


В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую контролируют больше года. Городам и селам ниже по Днепру грозит затопление. Пострадает также левобережье региона, которое контролируют оккупанты.

Президент Владимир Зеленский на срочном заседании СНБО поручил провести эвакуацию из районов риска и обеспечить питьевой водой все города и села, которые получали воду из Каховского водохранилища.

Под угрозой затопления около 80 населенных пунктов региона, 16 тысяч человек на правобережье Херсонской области находятся в критической зоне.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   УПЦ МП Война России против Украины Каховская ГЭС

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