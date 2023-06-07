«Враг почувствует легкое дежавю». Оккупанты уже доведены до отчаяния — Гуменюк о ситуации на левобережье после подрыва Каховской ГЭС. Интервью 7 июня, 19:15 NV Премиум Вид на дамбу Новой Каховки с оккупированной Россией территории Украины (Фото:Alexey Konovalov/TASS/Handout via REUTERS)

Больше всего после подрыва россиянами Каховской ГЭС пострадал именно левый берег Днепра — оккупированная территория Херсонской области, где и находились вражеские позиции, сообщила Наталья Гуменюк, руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны Оперативного командования Юг.

Именно поэтому, говорит она, вода заставила оккупантов отодвинуться от линии фронта на расстояние от пяти до 15 километров.

Спикер утверждает, что ВСУ возьмут под контроль все территории, которые смогут, но тихо, ненавязчиво, незаметно, впрочем, чтобы это почувствовал враг.

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Больше о ситуации на левобережье Херсонской области Гуменюк рассказала в интервью Radio NV.

Инфографика: NV

— Хочу поговорить с вами о том, как изменилась ситуация после подрыва оккупантами Каховской ГЭС. Что мы знаем о перемещении врага?

— Что знаем мы и что можем рассказать — это немножко разные вещи, но все же некоторую информацию можем обнародовать.

Да, они действительно перемещают свои подразделения, в частности в направлении смещения от берега под действием большой воды. Они пытаются найти себе более сухое месторасположение. Очевидно, подтоплены и их позиции, и их первичные рубежи обороны, которые они обустроили вдоль левого берега — там, где находились и мощные полосы минирования, минно-взрывных заграждений.

Именно под давлением воды эти мины из противопехотных превратились в дрейфующие и сейчас по течению направляются в толще этой воды, представляя собой большую опасность. Поэтому всех местных предупредили, что они должны быть очень осторожными, не приближаться к воде, помнить об этой угрозе и не пытаться самостоятельно выловить эти мины из воды или каким-то образом самостоятельно их обезвредить. Сообщать об этом необходимо силам обороны — извещать о месте обнаружения и направлении движения.

— Теракт стал сюрпризом и для их военных, им также не сообщали о том, что это произойдет. Мы видели видео и фото, как оккупантов эвакуируют из каких-то деревьев. Что известно о том, сколько оккупантов были застигнуты врасплох?

— Количество подсчитать не так легко, тем более что самая главная наша задача — все же организовать спасение людей сейчас и продолжать боевую работу.