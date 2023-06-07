«Не могут эвакуировать сами себя». Гуменюк рассказала, как подрыв ГЭС повлиял на действия оккупантов в Херсонской области 7 июня, 11:39 Дом под водой (Фото:REUTERS/Ivan Antypenko)

После подрыва россиянами Каховской ГЭС российские оккупанты сами не могут эвакуироваться и сидят на крышах домов.

Об этом сообщила начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

По ее словам, вода оттеснила позиции оккупантов на расстояние от пяти до 15 километров вглубь. Они вынуждены перемещать свою технику, огневые позиции и подразделения.

Видео дня

«Часть техники и людей они потеряли под этой большой водой, потому что даже не доверяли друг другу и не сообщали о своих планах подразделениям», — сказала пресс-секретарь в эфире 24 канала.

Спикер добавила, что характерным признаком того, что россияне готовили этот теракт, было то, что накануне заглушили всю связь вдоль левого берега.

Гуменюк считает, что российским диверсантам будет сложно попытаться под видом гражданских эвакуироваться на правый берег.

Инфографика: NV

«Прежде всего из-за площади разлива расстояние между берегами значительно увеличилось. Также лодок на левом берегу критическая нехватка. Россияне даже не могут эвакуировать сами себя, вывезти свои же подразделения, которые остались на крышах домов», — сказала она.

Подрыв Каховской ГЭС — что известно

В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС. Городам и селам ниже по Днепру грозит затопление. Власти Херсонской ОВА объявили о срочной эвакуации.

Подрыв россиянами плотины Каховской ГЭС может иметь негативные последствия для оккупированной Запорожской АЭС. Вода оттуда необходима для того, чтобы станция получала подпитку для конденсаторов турбин и систем безопасности ЗАЭС.

В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению. В ОК Юг уточнили, что разрушена не вся дамба, но есть значительные повреждения.

Под угрозой затопления около 80 населенных пунктов региона, 16 тысяч человек на правобережье Херсонской области находятся в критической зоне. Офис генпрокурора начал расследование по статье экоцид.