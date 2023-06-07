Подрыв Каховской ГЭС: захваченная Голая Пристань до конца суток может полностью оказаться под водой 7 июня, 18:28 Затопленная территория в Новой Каховке после вызванной россиянами катастрофы на ГЭС (Фото:REUTERS/Владислав Смилянец)

По состоянию на среду, 7 июня, 85% территории оккупированного города Голая Пристань подверглось подтоплению из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС, до конца суток существует вероятность, что он полностью уйдет под воду.

Об этом сообщила руководитель Голопристанской городской военной администрации Светлана Линник в эфире всеукраинского телемарафона.

«Пик наводнения ожидается до конца этих суток. Затем надеемся, что вода стабилизируется и пойдет немного на спад в следующие сутки. Почти вся Голая Пристань будет под водой», — сказала Линник.

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Она сообщила, что уровень воды превышает 3,5 метра. Она также отметила, что на время оккупации до подрыва Каховской ГЭС в городе осталось примерно 6 тысяч человек.

Линник отметила, что так называемое МЧС оккупантов «немного организовалось» и уровень эвакуации несколько увеличился

По ее словам, люди самостоятельно организуются и, если они имеют средства для передвижения, то эвакуируются самостоятельно и оказывают помощь другим.

Кроме того, она подчеркнула, что в городе очень плохая телефонная связь, и сигнал время от времени можно поймать только на крышах зданий.

«С большинством людей нет связи. Вчера еще была российская связь доступна и Интернет, но сегодня есть Интернет только через мобильную связь украинских операторов», — подчеркнула Линник.

Каховская ГЭС — последние новости о подрыве

Президент Владимир Зеленский заявил, что оккупанты полностью провалили эвакуацию жителей левобережья Херсонской области из подтопленных в результате теракта РФ на Каховской ГЭС населенных пунктов.



В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую контролируют более года. Городам и селам ниже по Днепру грозит затопление.

В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению. В ОК Юг уточнили, что разрушена не вся дамба, но есть значительные повреждения.

В Минэкономики оценили масштабы разрушения и заявили, что на строительство новой ГЭС может потребоваться около 1 млрд долл и минимум пять лет.

Офис генпрокурора начал расследование по статье экоцид.

Зеленский назвал российский теракт на Каховской ГЭС крупнейшей рукотворной экологической катастрофой в Европе за десятки лет.