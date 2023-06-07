«Дикарский инструмент войны». Маляр назвала вероятную цель войск РФ, подорвавших Каховскую ГЭС 7 июня, 14:52 Оккупированная Новая Каховка значительно подтоплена после того, как войска РФ подорвали Каховскую ГЭС (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Подрыв войсками РФ Каховской ГЭС был запланирован, это один из инструментов войны оккупантов.

Об этом сообщила замминистра обороны Анна Маляр в эфире национального телемарафона.

По ее словам, такими действиями противник хотел не дать ВСУ сделать то, что украинские венные планируют сделать.

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«ВСУ вчера говорили, что на их действия и планы это не повлияет. Но мы можем говорить, что это часть войны РФ, один из их инструментов войны. Вот они так по-дикарски это видят. Россия воюет с гражданским населением», — отметила Маляр.

Она подчеркнула, что ситуация обернулась наоборот, а оккупанты больше навредили себе.

«Ситуация обернулась наоборот. И россияне фактически сейчас больше навредили себе, своим вооруженным силам, укрепрайонам, своим военным позициям. В принципе все же будет больше пострадала территория, которая сейчас находится под контролем агрессора», — резюмировала Маляр.

Подрыв Каховской ГЭС — что известно

В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую контролируют больше года. Города и села ниже по Днепру затопило полностью или частично.

Эвакуация с правобережья Херсонской области продолжалась даже ночью, тогда как на оккупированном левобережье, которое пострадало от затопления значительно больше, разворачивается катастрофа.

Инфографика: NV

Президент Владимир Зеленский на срочном заседании СНБО поручил провести эвакуацию из районов риска и обеспечить питьевой водой все города и села, которые получали воду из Каховского водохранилища.

В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению. В ОК Юг уточнили, что разрушена не вся дамба, но есть значительные повреждения.

Офис генпрокурора начал расследование по статье экоцид.

Зеленский назвал российский теракт на Каховской ГЭС крупнейшей рукотворной экологической катастрофой в Европе за десятки лет. В Главном управлении разведки заявили, что подрыв россиянами Каховской ГЭС увеличивает угрозу ядерной катастрофы.

