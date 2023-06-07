«Дикарский инструмент войны». Маляр назвала вероятную цель войск РФ, подорвавших Каховскую ГЭС
Оккупированная Новая Каховка значительно подтоплена после того, как войска РФ подорвали Каховскую ГЭС (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)
Подрыв войсками РФ Каховской ГЭС был запланирован, это один из инструментов войны оккупантов.
Об этом сообщила замминистра обороны Анна Маляр в эфире национального телемарафона.
По ее словам, такими действиями противник хотел не дать ВСУ сделать то, что украинские венные планируют сделать.
«ВСУ вчера говорили, что на их действия и планы это не повлияет. Но мы можем говорить, что это часть войны РФ, один из их инструментов войны. Вот они так по-дикарски это видят. Россия воюет с гражданским населением», — отметила Маляр.
Она подчеркнула, что ситуация обернулась наоборот, а оккупанты больше навредили себе.
«Ситуация обернулась наоборот. И россияне фактически сейчас больше навредили себе, своим вооруженным силам, укрепрайонам, своим военным позициям. В принципе все же будет больше пострадала территория, которая сейчас находится под контролем агрессора», — резюмировала Маляр.
Подрыв Каховской ГЭС — что известно
В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую контролируют больше года. Города и села ниже по Днепру затопило полностью или частично.
Эвакуация с правобережья Херсонской области продолжалась даже ночью, тогда как на оккупированном левобережье, которое пострадало от затопления значительно больше, разворачивается катастрофа.
Президент Владимир Зеленский на срочном заседании СНБО поручил провести эвакуацию из районов риска и обеспечить питьевой водой все города и села, которые получали воду из Каховского водохранилища.
В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению. В ОК Юг уточнили, что разрушена не вся дамба, но есть значительные повреждения.
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Офис генпрокурора начал расследование по статье экоцид.
Зеленский назвал российский теракт на Каховской ГЭС крупнейшей рукотворной экологической катастрофой в Европе за десятки лет. В Главном управлении разведки заявили, что подрыв россиянами Каховской ГЭС увеличивает угрозу ядерной катастрофы.