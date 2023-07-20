Глава МВД назвал официальное количество погибших из-за подрыва Каховской ГЭС 20 июля, 23:00 Каховская ГЭС (Фото:Снимки Maxar от 5 июня)

В результате подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС погиб 31 человек. Из них 29 были жителями Херсонской области, а двое — Николаевской.

Об этом в четверг, 20 июля, сообщил глава МВД Игорь Клименко в интервью Радио Свобода.

«Что касается погибших: у нас на сегодня погибших 31 человек. 29 — это Херсонская область и два гражданина погибли в Николаевской области», — отметил Клименко.



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Клименко отметил, относительно материального ущерба, окончательные подсчеты еще не были завершены.



По его словам, трудно подсчитать количество потерянного за эти месяцы возможного урожая и частных хозяйств, среди которых виноградники и бахчевые культуры, которые росли на затопленной территории.



Глава МВД добавил, что вода уже отошла на несколько километров от берега Херсонского водохранилища. И в настоящее время главной проблемой является доступ к воде для гражданских лиц.

Инфографика: NV

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