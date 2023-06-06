Подрыв Каховской ГЭС: в Херсонской ОГА сообщили, какие населенные пункты затопило 6 июня, 21:22 Затопление в Херсоне после подрыва Россией дамбы Каховской ГЭС, 6 июня 2023 года (Фото:Херсонская областная государственная администрация / Handout via REUTERS)

Председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин записал видео, в котором проинформировал о ходе событий в связи с подрывом Каховской ГЭС российскими оккупантами. По его данным, 1335 домов на правом берегу Херсонской области оказались под водой, а на левом берегу частично затоплен ряд населенных пунктов.

Об этом сообщает Херсонская ОВА.

«На этот час известно о 1335 домах, которые оказались под водой на правобережье. На левом берегу частично затоплено Песчаное, Старая Збурьевка, Казачьи Лагери, Кардашинка, Крынки, Голая Пристань и Олешки. Полностью затоплены Корсунка и Днепряны», — заявил председатель Херсонской ОГА.

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Прокудин также добавил, что продолжается эвакуация из необеспеченных населенных пунктов. По состоянию на 6 мая 18:00 эвакуировали 1364 человека из микрорайона Остров в Херсоне.

«Власть, полиция, спасатели, волонтеры — все на местах, работают, чтобы помочь людям, которые оказались в беде», — подчеркнул Прокудин.

Каховская ГЭС — последние новости о подрыве

Инфографика: NV

В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую контролируют более года.

В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению. В ОК Юг уточнили, что разрушена не вся дамба, но есть значительные повреждения.

Под угрозой затопления около 80 населенных пунктов региона, 16 тысяч человек на правобережье Херсонской области находятся в критической зоне.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Каховскую ГЭС взорвали военные 205-й мотострелковой бригады оккупационной армии РФ.