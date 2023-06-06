Слишком долго ждали, чтобы сейчас выезжать. Житель Херсона, который девять месяцев был в оккупации, — об отказе эвакуироваться и общей ситуации 6 июня, 19:16 NV Премиум После подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС вода из Днепра затопила прибрежные кварталы Херсона. (Фото:Evgeniy Maloletka / AP)

Владимир Пузырев, менеджер областного благотворительного фонда Об'єднання в Херсоне, рассказал NV о настроениях, царящих среди горожан после подрыва российскими оккупантами дамбы Каховской ГЭС.

После того, как в ночь на 6 июня российские войска взорвали Каховскую ГЭС, в зоне вероятного затопления оказались украинские города и поселки ниже по Днепру, включая часть Херсона. После нанесенного россиянами теракта ситуация в зоне подтопления стремительно меняется, а из опасных регионов происходит эвакуация мирных жителей.

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О том, что сейчас происходит в Херсоне, NV поговорил с Владимиром Пузыревым, менеджером херсонского областного благотворительного фонда Об'єднання, который сейчас находится в городе. Публикуем его рассказ в виде монолога.

«Сейчас в Херсоне проводятся мероприятия по эвакуации жителей из прибрежных зон. Это преимущественно микрорайоны Антоновка, Остров и остальные районы береговой линии. Местные власти определили пункты и школы, которые будут принимать жителей, пострадавших от подтопления. Местная ОГА уже сообщила, что будут эвакуационные автобусы, которые отвезут жителей в более безопасные места.

Впрочем, многие выезжают и собственным транспортом за город, вглубь материковой территории Украины или выше по течению Днепра. Вместе с тем они помогают и другим жителям спастись от последствий катастрофы, вывозят их в безопасные районы на собственных автомобилях, которые иногда преодолевают дорогу наполовину в воде. Лично я сегодня общался с жителями, которые приехали в Херсон на своем авто с прицепом, чтобы помогать другим забирать их вещи из подтопленных домов.

Инфографика: NV

Сейчас самое главное это — помочь людям, которые оказались в подтопленных районах. Ведь там живут и семьи с детьми, и пожилые люди, и маломобильные — и вот они, можно сказать, потеряли все. Если у них была какая-то надежда, что хотя бы не прилетит в дом и он останется целым, то сейчас затоплены целые кварталы.

Относительно того, сколько времени придется людям пробыть в эвакуации, то жителей Херсона предупредили, что где-то до обеда [6 июня] уровень воды будет подниматься и станет критическим, а затем в течение 72 часов он будет постепенно спадать. Мои друзья уже утром присылали мне фото и видео, на которых видно, что их дома затоплены до самых крыш. Увидев это, становится понятно, насколько большой ущерб нанесли россияне своими действиями.

Но в то же время в городе есть районы, до которых вода не дойдет. Дело в том, что Херсон можно условно разделить на две части: одна вблизи Днепра, а вторая — немного вглубь. Последняя не является безопасной, потому что и там есть и прилеты, и люди погибали, но там хотя бы немного тише, и жители понемногу возвращаются к жизни, ходят на работу, а дети играют на детских площадках.

В целом для жителей Херсона подрыв дамбы Каховской ГЭС это, наверное, второй шок после начала войны. Первый был 24 февраля 2022 года [за которым последовала 9-месячная оккупация города армией РФ].

Поэтому жители все же шокированы. Это во-первых. А во-вторых, по моим наблюдениям, в последнее время люди несколько устали [от войны] и хотят более мирной жизни. Я это замечал даже по все меньшим денежным сборам. Но сегодня, на фоне помощи по ликвидации последствий катастрофы, у жителей Херсона появилось второе дыхание. Я вижу их репосты в соцсетях, как идут денежные сборы, как жители помогают быстро находить машины, чтобы вывозить жителей из затопляемых районов, а также объявления о том, что они готовы приютить у себя пострадавших. Таким образом херсонцы сплотились, объединили свои усилия и помогают друг другу.

Но общей паники среди жителей Херсона нет, а разговоры херсонцев в основном касаются того, что произошло. Люди вышли на работу, [в неподтопленных районах города] работают магазины и больницы. В городе есть свет, газ и водоснабжение. Впрочем, уже предупредили о возможных отключениях водоснабжения, потому что насосные станции, которые берут воду из Днепра, могут оказаться под водой. Поэтому горожан готовят к тому, что некоторое время возможны перебои с водоснабжением.

На самом деле, ожидали, что после теракта вода будет прибывать быстрее и будет хуже. Хотя левый берег Херсонщины, который находится ниже правого, все же затапливает значительно быстрее и больше. К сожалению, у меня нет знакомых, которые там живут, чтобы рассказать, какая там ситуация, но там 100%-ная беда. Я видел, что в соцсетях появляются сообщения о том, что по центральной улице Новой Каховки уже плавают лебеди. В то же время, в нашем районе Нефтегавань, что вблизи Днепра, на улицах заметили бобров, а мой друг из подтопленного района говорил, что к их двору прибился олененок.

Я узнал о катастрофе в пять часов утра. Мне позвонила сестра, которая еще во время российской оккупации эвакуировалась из Херсона, и она рассказала о том, что произошло. Затем я позвонил маме, потому что она живет в частном доме в районе, который потенциально может оказаться в зоне подтопления. Мама спокойно ответила, что она уже осмотрела погреб, все ли там в порядке, и на всякий случай собрала документы. Впрочем, мне она сообщила, что никуда не собирается ехать, пока собственными глазами не увидит, что вода подступает к ее двору.

В целом в последнее время в городе было сравнительно тихо, чем это было даже месяц назад. Вчера, накануне теракта на Каховской ГЭС, вообще было фактически спокойно, такое затишье. А сегодня мне было страшно, потому что чуть ли не с пяти часов утра «рашисты» стали очень сильно бить. Каждые 15−20 минут были слышны в городе взрывы. Во время эвакуации жителей из микрорайона Остров российские оккупанты уже дважды сбрасывали взрывчатку с дрона на сотрудников ГСЧС и полиции.

Наш благотворительный фонд Об'єднання, который занимается вопросами общественной безопасности, также присоединился к помощи и проводит денежные сборы на нужды ГСЧС, полиции и эвакуации жителей. Скажем, в первые часы после катастрофы мы уже закупили для ГСЧС три помпы для откачки воды. Кроме того, есть потребность в экипировке, комбинезонах, сапогах и т. п. А до катастрофы на Каховской ГЭС фонд помогал предотвращать последствия обстрелов и обеспечивал многоквартирные дома противопожарными щитками, огнетушителями и т. п.

Что касается дальнейших планов, то я и мои родные в Херсоне уже полтора года, девять месяцев из которых были в российской оккупации. Поэтому я скажу откровенно: мы слишком долго ждали, чтобы сейчас куда-то выезжать и покидать город. Мы хотим максимально дождаться победы и увидеть, как это все произойдет.

Если до войны я еще мечтал переехать в большой город или еще куда-то, то сейчас увидел, насколько у нас хорошие и сплоченные жители, как Херсон еще во времена российской оккупации показал, что он — это Украина. Сейчас город почти полностью перешел на украинский язык, хотя до войны едва ли не 90% жителей разговаривали на русском. Как по мне, Херсон — это очень крутой город. Поэтому многие жители, среди которых и я, не хотят из него уезжать.