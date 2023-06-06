В мэрии Киева рассказали, повлияет ли подрыв Каховской ГЭС на водоснабжение столицы 6 июня, 10:58 Ситуация с водоснабжением в Киеве остается стабильной (Фото:Tetiana Shevereva/Unsplash)

Подрыв Каховской ГЭС и спуск воды из водохранилища не повлияет на водоснабжение Киева.

Об этом сообщили в Киевской горгосадминистрации со ссылкой Киевводоканал.

Отмечается, что в украинской столице ситуация с водоснабжением остается стабильной, все гидротехнические сооружения работают в штатном режиме, никаких перебоев в работе оборудования нет.

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«Киев продолжает снабжаться водой бесперебойно и в полном объеме. Специалисты Киевводоканала работают 24/7, чтобы обеспечить надежное централизованное водоснабжение потребителей», — добавили там.

В КГГА уточнили, что из-а подрыва войсками РФ Каховской ГЭС во многих населенных пунктах есть проблемы с подачей воды, в частности, в Кривом Роге, Марганце и Никополе.

Подрыв Каховской ГЭС — что известно

В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС. Городам и селам ниже по Днепру грозит затопление, его пик ожидается через пять часов, ближе к полудню. Власти Херсонской ОВА объявили о срочной эвакуации.

Пострадает также и левобережье региона, которое контролируется оккупантами.

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Президент Украины Владимир Зеленский созывает экстренное заседание Совета национальной безопасности и обороны.

Подрыв россиянами плотины Каховской ГЭС может иметь негативные последствия для оккупированной Запорожской АЭС. Вода оттуда необходима для того, чтобы станция получала подпитку для конденсаторов турбин и систем безопасности ЗАЭС.

В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению.

Под угрозой затопления около 80 населенных пунктов региона, 16 тысяч человек на правобережье Херсонской области находятся в критической зоне.

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