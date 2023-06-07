Дрон ВСУ передал воду женщине с ребенком на затопленном левом берегу Днепра — видео 7 июня, 15:45 Помогли людям на оккупированной территории бойцы 406-й отдельной артиллерийской бригады (Фото:Скриншот видео Оперативный ВСУ)

Украинские военные передали с помощью дрона воду женщине с ребенком на оккупированном левом берегу Днепра, которые оказались заблокированными в собственном доме после российского теракта на Каховской ГЭС.

Видео опубликовал Telegram-канал Оперативный ВСУ.

Уточняется, что помогли людям бойцы 406-й отдельной артиллерийской бригады имени генерал-хорунжего Алексея Алмазова.

«Военные из 406-й бригады дроном передали женщине с детьми бутылку с водой на временно оккупированный левый берег Херсонской области», — говорится в сообщении.

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На видео беспилотник сбрасывает воду женщине, которая находится в полностью затопленном доме.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что оккупанты полностью провалили эвакуацию жителей левобережья Херсонской области из подтопленных в результате теракта РФ на Каховской ГЭС населенных пунктов. Украина обратится к международным организациям.

В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую контролируют более года.

Инфографика: НВ

Зеленский на срочном заседании СНБО поручил провести эвакуацию из районов риска и обеспечить питьевой водой все города и села, которые получали воду из Каховского водохранилища.

В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению. В ОК Юг уточнили, что разрушена не вся дамба, но есть значительные повреждения.

Зеленский назвал российский теракт на Каховской ГЭС крупнейшей рукотворной экологической катастрофой в Европе за десятки лет. В Главном управлении разведки заявили, что подрыв россиянами Каховской ГЭС увеличивает угрозу ядерной катастрофы.