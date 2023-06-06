До освобождения Херсонской области невозможно восстановить Каховскую ГЭС или построить новую плотину — ОП 6 июня, 18:54 Войска РФ подорвали Каховскую ГЭС (Фото:video obtained by Reuters/via Reuters)

Заместитель главы ОП Алексей Кулеба сообщил, что восстановить разрушенную россиянами Каховскую ГЭС или простроить новую плотину в Херсонской области невозможно до освобождения украинского юга от оккупантов.

«Строительство новой Каховской ГЭС или полный ремонт этой ГЭС произойдет уже после того как ситуация на фронте стабилизирует, после того как мы победим врага. Это серьезно будет влиять и на экологическое состояние региона, и на все жизнеобеспечение Херсонской области и Крыма», — сказал он в комментарии Радио Свобода.

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На уточняющий вопрос, будет ли часть Украины затоплена, пока ВСУ не освободят Херсонскую область, Кулеба ответил утвердительно.

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В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС. Городам и селам ниже по Днепру грозит затопление. Власти Херсонской ОВА объявили о срочной эвакуации.

Подрыв россиянами плотины Каховской ГЭС может иметь негативные последствия для оккупированной Запорожской АЭС. Вода оттуда необходима для того, чтобы станция получала подпитку для конденсаторов турбин и систем безопасности ЗАЭС.

В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению. В ОК Юг уточнили, что разрушена не вся дамба, но есть значительные повреждения.

Под угрозой затопления около 80 населенных пунктов региона, 16 тысяч человек на правобережье Херсонской области находятся в критической зоне. Офис генпрокурора начал расследование по статье экоцид.