«Три, пять, десять лет». Подрыв Каховской ГЭС сделает невозможной поставку воды в Крым — Данилов 7 июня, 09:38 6 июня оккупанты взорвали Каховскую ГЭС (Фото:REUTERS/Ivan Antypenko)

В результате подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС поставки воды во временно оккупированный Крым в ближайшее время станут физически невозможными, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

«Тот акт, который сделала Россия, в ближайшее время сделает невозможным поставку воды в Крым от слова совсем», — сказал он в эфире телемарафона.

По его словам, «ближайшие три, пять, десять лет, до того времени, пока не будет отстроена эта дамба», поставки воды в Крым будут просто физически невозможными.

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Во вторник, 6 июня после подрыва россиянами Каховской ГЭС в оккупированном Крыму начались проблемы с водой. В частности, ввели графики, а из кранов шла грязь.

Инфографика: NV

Подрыв Каховской ГЭС — что известно

В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС. Городам и селам ниже по Днепру грозит затопление. Власти Херсонской ОВА объявили о срочной эвакуации.

Подрыв россиянами плотины Каховской ГЭС может иметь негативные последствия для оккупированной Запорожской АЭС. Вода оттуда необходима для того, чтобы станция получала подпитку для конденсаторов турбин и систем безопасности ЗАЭС.

В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению. В ОК Юг уточнили, что разрушена не вся дамба, но есть значительные повреждения.

Под угрозой затопления около 80 населенных пунктов региона, 16 тысяч человек на правобережье Херсонской области находятся в критической зоне. Офис генпрокурора начал расследование по статье экоцид.