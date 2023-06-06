Данилов уверен, что решение подорвать ГЭС принималось непосредственно в Кремле 6 июня, 23:00 Алексей Данилов (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов уверен, что решение о подрыве Каховской гидроэлектростанции принималось непосредственно в Кремле.

Об этом он сказал в эфире телемарафона.

«В 02:50 сегодня состоялся террористический акт со стороны РФ, которая приняла решение, и, я думаю, это решение принимали непосредственно в Москве, — взорвать Каховскую станцию. Это было ими сделано, к большому сожалению, и началась процедура разрушения дамбы», — отметил Данилов.

Видео дня

Секретарь СНБО считает, что этот теракт обусловлен тем, что у россиян нет возможности захватить Украину военным путем. Взорвав ГЭС, оккупанты надеялись предотвратить контрнаступление Сил обороны на юге, сказал он.

Данилов также отметил, что по состоянию на вечер 6 июня более 1500 человек были эвакуированы. Часть населения отказывается выезжать. По прогнозам, критическим будет завтрашнее утро, а после этого уже можно будет наблюдать замедление утечки воды.

Комментируя риски для Запорожской АЭС на фоне подрыва Каховской ГЭС, Данилов сказал, что на заседании СНБО этот вопрос обсуждался, и был заслушан доклад директора Энергоатома Петра Котина.

«Что касается охлаждения реакторов на территории Запорожской АЭС, там есть двойная-тройная защита. Мы не видим на сегодняшний день угрозы, что касается именно охлаждения. Воды там предостаточно, есть своя система, которая обеспечивает это», — подчеркнул Данилов.

Каховская ГЭС — что известно о подрыве

В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую контролируют больше года. Городам и селам ниже по Днепру грозит затопление. Пострадает также левобережье региона, которое контролируют оккупанты.

Президент Владимир Зеленский на срочном заседании СНБО поручил провести эвакуацию из районов риска и обеспечить питьевой водой все города и села, которые получали воду из Каховского водохранилища.

В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению. В ОК Юг уточнили, что разрушена не вся дамба, но есть значительные повреждения.



Под угрозой затопления около 80 населенных пунктов региона, 16 тысяч человек на правобережье Херсонской области находятся в критической зоне.

Офис генпрокурора начал расследование по статье экоцид.

Инфографика: NV

Зеленский назвал российский теракт на Каховской ГЭС крупнейшей рукотворной экологической катастрофой в Европе за десятки лет.



В Главном управлении разведки заявили, что подрыв россиянами Каховской ГЭС увеличивает угрозу ядерной катастрофы.