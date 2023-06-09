Данилов ответил, с какой целью оккупанты взорвали Каховскую ГЭС 9 июня, 10:41 Последствия подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС с военной целью для того, чтобы ВСУ не пошли в контрнаступление именно на Херсонском направлении, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

«Я хочу сказать, что, прежде всего, россияне это делали с военной целью для того, чтобы мы не пошли в контрнаступление именно на Херсонском направлении. Хотя, я думаю, сегодня можно четко понимать, что у нас были совсем другие планы», — сказал он в эфире Украинского радио.

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По его словам, когда россияне готовили этот террористический акт, они не рассчитали последствия, которые будут после этого разрушения.

«То, что они сделали, когда пройдет определенное время, когда мы сможем посчитать все то, что там произошло, поверьте, последствия для нашей страны будут страшные, но для россиян они будут просто катастрофические», — сказал он.

Данилов заявил, что оккупанты за все это будут отвечать.

«И те люди в Кремле, которые давали указание срывать дамбу, будут нести за это ответственность. И в том числе и исполнители», — сказал он.

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Каховская ГЭС — что известно о подрыве

В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую контролируют больше года. Города и села ниже по Днепру затопило полностью или частично.



В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению. В ОК Юг уточнили, что разрушена не вся дамба, но есть значительные повреждения.

Президент Владимир Зеленский на срочном заседании СНБО поручил провести эвакуацию из районов риска и обеспечить питьевой водой все города и села, которые получали воду из Каховского водохранилища.



Эвакуация с правобережья Херсонской области продолжалась даже ночью, тогда как на захваченном оккупантами левобережье, которое пострадало от затопления значительно больше, разворачивается катастрофа.



Офис генпрокурора начал расследование по статье экоцид, Украина обратилась в Международный уголовный суд.



Зеленский назвал российский теракт на Каховской ГЭС крупнейшей рукотворной экологической катастрофой в Европе за десятки лет. В Главном управлении разведки заявили, что подрыв россиянами Каховской ГЭС увеличивает угрозу ядерной катастрофы.



По данным ГСЧС по состоянию на 20:00, с подтопленных территорий в Херсонской области эвакуировали 2339 человек. Предварительно, подтоплены 32 населенных пункта и 3 625 домов на правом берегу Днепра.



Городской голова временно захваченных Олешек Евгений Рыщук сообщил о минимум восьми погибших в результате подтопления.