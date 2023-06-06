«Подрыв ужасный». Мэр Новой Каховки рассказал о подтоплениях в городе 6 июня, 10:11 Новую Каховку затапливает из-за подрыва Каховской ГЭС (Фото:t.me/novaya_kahovka_news)

Из-за подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС затапливает Новую Каховку.

Об этом сообщил мэр оккупированного города Владимир Коваленко, пишет УП.

«Подрыв ужасный, потому что он коснулся не только проезжей части, дамбы, к сожалению, подорвана сама Каховская ГЭС, то есть машинный зал. Разрушения носят техногенный характер − объем воды достаточно большой на данный момент падает», — отметил он.

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Коваленко уточнил, что уже подтоплены зоопарк Сказочная дубрава, летний театр, вода подошла к памятнику Шевченко, затоплены кафе, детская площадка в городе.

Также затоплены лодочная станция, яхт-клуб, вода подошла к Днепровскому проспекту.

Мэр также добавил, что оккупанты начали глушить сигнал в городе, вероятно, чтобы люди остались в информационном вакууме.

Подрыв Каховской ГЭС — что известно

В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС. Городам и селам ниже по Днепру грозит затопление, его пик ожидается через пять часов, ближе к полудню. Власти Херсонской ОВА объявили о срочной эвакуации.

Пострадает также и левобережье региона, которое контролируется оккупантами.

Президент Украины Владимир Зеленский созывает экстренное заседание Совета национальной безопасности и обороны.

Подрыв россиянами плотины Каховской ГЭС может иметь негативные последствия для оккупированной Запорожской АЭС. Вода оттуда необходима для того, чтобы станция получала подпитку для конденсаторов турбин и систем безопасности ЗАЭС.

В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению.

Под угрозой затопления около 80 населенных пунктов региона, 16 тысяч человек на правобережье Херсонской области находятся в критической зоне.