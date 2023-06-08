Подрыв Каховской ГЭС: в Николаеве уровень воды поднялся почти на метр, в одной из громад региона подтоплены 11 населенных пунктов 8 июня, 10:34 Подтопления в Снигиревской громаде (Фото:Скриншот видео Иван Кухта/Telegram)

Из-за подрыва войсками РФ Каховской ГЭС уровень воды в Николаеве по состоянию на утро четверга, 8 июня, поднялся почти на метр.

Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич в своем Telegram.

По его словам, администрации районов обследуют территорию города. В некоторых самых низких местах укрепляют береговую линию вблизи жилых домов.

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Работники департамента ЖКХ обследуют подвалы многоэтажек. Пока подвалы сухие, но воду в случае необходимости готовы откачивать мотопомпами.

Глава военной администрации Снигиревки Николаевской области Иван Кухта сообщил, что количество подтопленных населенных пунктов в громаде возросло почти вдвое — до 11.

«По состоянию на 07:00 8 июня по громаде подтоплено 11 населенных пунктов, включая город. По сравнению с прошлыми сутками их количество увеличилось вдвое. В целом уровень воды в реке поднялся на 5,5 метров, только за последние двое суток в среднем вода каждый час поднимается на 12 см», — написал он в Telegram.

Кухта уточнил, что вода добралась уже до 148 домов, хотя только вчера их было 6. Также за последние сутки с 50 до 235 увеличилось количество подтопленных огородов, эвакуированы почти 300 человек.

«Только за последние сутки мы остались без четырех мостов: подтоплена пешеходная переправа возле Галагановки, разрушен мост на Елизаветовку, также под водой находятся недавно возведенные Васильевский и Нововасильевский мосты, поэтому проезд по ним невозможен», — резюмировал он.

Подрыв Каховской ГЭС — что известно

В ночь на 6 июня войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую контролируют больше года. Города и села ниже по Днепру затопило полностью или частично. Речь идет о почти 30 населенных пунктах.

Эвакуация с правобережья Херсонской области продолжается третьи сутки. На оккупированном левобережье, которое пострадало от затопления значительно больше, разворачивается катастрофа. Мэр Олешек сообщил о первых погибших.

Президент Владимир Зеленский на срочном заседании СНБО поручил провести эвакуацию из районов риска и обеспечить питьевой водой все города и села, которые получали воду из Каховского водохранилища.

Инфографика: NV

В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению. В ОК Юг уточнили, что разрушена не вся дамба, но есть значительные повреждения.

Офис генпрокурора начал расследование по статье экоцид.

В Минэкономики оценили масштабы разрушения и заявили, что на строительство новой ГЭС может потребоваться около 1 млрд долл и минимум пять лет.



Зеленский назвал российский теракт на Каховской ГЭС крупнейшей рукотворной экологической катастрофой в Европе за десятки лет. В Главном управлении разведки заявили, что подрыв россиянами Каховской ГЭС увеличивает угрозу ядерной катастрофы.