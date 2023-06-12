Ситуация в Херсонской области: уровень воды снизился почти до трех метров, всего эвакуировали более 2700 человек 12 июня, 09:54 Уровень воды в Херсонской области продолжает снижаться (Фото:Oleksandr Klymenko/Reuters)

По состоянию на утро понедельника, 12 июня, уровень воды в Херсонской области после подрыва Каховской ГЭС снизился до 3,29 метра.

Как сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, это на 64 см меньше, чем накануне вечером.

По его словам, вода продолжает уходить.

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Подтопленными остаются 46 населенных пунктов региона — 32 на правом берегу Днепра и 14 — на левом. На освобожденной территории затоплен 3801 дом.

Прокудин добавил, что несмотря на шквальный огонь российских оккупантов, на правобережье продолжается спасательная операция. За шесть суток из водяной ловушки удалось вытащить 2743 человека, из них — 228 детей и 77 маломобильных лиц. Из Херсона эвакуировали 2318 жителей.

«На левом берегу ситуация остается критической, эвакуацию россияне блокируют и сами не проводят, к тому же мешают нам спасать наших людей, открывая огонь в спину пожилым и маломобильным жителям области, как это было вчера. Однако спасательная операция нашими силами продолжается, и на левом берегу. Оттуда уже вытащили 112 человек», — резюмировал глава ОВА.

Подрыв Каховской ГЭС — что известно

В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую контролировали более года. Города и села ниже по Днепру затопило полностью или частично.

Президент Владимир Зеленский на срочном заседании СНБО поручил провести эвакуацию из районов риска и обеспечить водой все города и села, которые получали воду из Каховского водохранилища.

Инфографика: NV

Украинским военным и волонтерам также удается проводить эвакуацию на левобережье. Россияне атакуют лодки с гражданскими.

Зеленский назвал российский теракт на Каховской ГЭС крупнейшей рукотворной экологической катастрофой в Европе за десятки лет.

В Главном управлении разведки заявили, что подрыв россиянами Каховской ГЭС увеличивает угрозу ядерной катастрофы.

Заместитель генсекретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил, что из-за подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС около 700 тысяч человек в Украине рискуют не иметь питьевой воды.