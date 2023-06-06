Уровень воды растет, оккупанты не выпускают людей. Мэр Олешек рассказал, что происходит на левом берегу Днепра после подрыва Каховской ГЭС 6 июня, 15:55 Войска РФ подорвали Каховскую ГЭС (Фото:video obtained by Reuters/via Reuters)

Уровень воды на левобережье Херсонской области после подрыва войсками РФ Каховской ГЭС растет, жителей Олешковской громады оккупанты не выпускают.

Об этом сообщил мэр оккупированных Олешек Евгений Рыщук, пишет Укринформ.

«Ситуация на 13 часов. Рост воды идет — подтопление, если часа полтора-два назад в городе Олешки почти воды не было, а сейчас уже затоплено несколько улиц, идет подтопление — невысокое, но есть», — отметил он.

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Рыщук добавил, что подтоплено село Крынки, село Правые Солонцы — отчасти, большого подтопления нет. Возле ряда населенных пунктов горят леса.

В селе Песчановка почти затопило остановку, видна только ее крыша. Местные жители отмечают, что оккупационные власти обещают предоставить автобусы для эвакуации.

«То есть вывезут они или нет — вопрос. Но информацию такую предоставляют», — сказал мэр.

Людей, которые хотят эвакуироваться самостоятельно в сторону Голой Пристани, не выпускают.

В регионе начинает исчезать связь. На фото видно подтопление газораспределительных узлов и подтопление трансформаторных подстанций.

Подрыв Каховской ГЭС — что известно

В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС. Городам и селам ниже по Днепру грозит затопление, его пик ожидается через пять часов, ближе к полудню. Власти Херсонской ОВА объявили о срочной эвакуации.

Пострадает также и левобережье региона, которое контролируется оккупантами.

Инфографика: NV

Подрыв россиянами плотины Каховской ГЭС может иметь негативные последствия для оккупированной Запорожской АЭС. Вода оттуда необходима для того, чтобы станция получала подпитку для конденсаторов турбин и систем безопасности ЗАЭС.

В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению. В ОК Юг уточнили, что разрушена не вся дамба, но есть значительные повреждения.

Под угрозой затопления около 80 населенных пунктов региона, 16 тысяч человек на правобережье Херсонской области находятся в критической зоне.

В Силах обороны Украины заявили, что левый берег пострадает больше, чем правый, из-за географического положения.

Офис генпрокурора начал расследование по статье экоцид.