Террор россиян или «украинская диверсия»? Мировая пресса обвиняет РФ в масштабной техногенной катастрофе, впрочем, не единогласно 6 июня, 21:01 NV Премиум Один из затопленных районов Херсона, 6 июня 2023 года (Фото:Sergiy Dollar / AFP)

Подрыв Каховской ГЭС стал центральной темой в мировых медиа. Однако, указывая на впечатляющий масштаб и катастрофические последствия события, не все западные издания решились осудить его виновника — Россию.

«Украина и Россия обвинили друг друга в атаке на подконтрольный России объект, которая произошла через день после того, как чиновники США и России заявили о начале украинского контрнаступления», — пишет американская газета The New York Times. Теперь из-за техногенной катастрофы, которую уже называют крупнейшей в Европе за последние десятилетия, тысячи жителей вынуждены эвакуироваться из своих жилищ.

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Каховская — вторая по величине из шести украинских гидроэлектростанций на Днепре. Во время войны безопасность этого «жизненно важного источника воды и электроэнергии постоянно вызывала беспокойство, причем обе стороны обвиняли друг друга в сговоре с целью ее уничтожения», отмечают американские журналисты.

«Россия и Украина обмениваются обвинениями в разрушении Каховской плотины и электростанции», — пишет газета The Washington Post в заголовке к ленте новостей о катастрофе в Херсонской области. Военная разведка Украины обвиняет российские силы в подрыве Каховской ГЭС, однако Кремль все отрицает и возлагает вину на «украинскую диверсию», приводит издание позицию страны-агрессора.

О том, кто ответственен за разрушение плотины — Россия или Украина — размышляют также немецкие газеты Die Zeit и Frankfurter Allgemeine Zeitung. Западные издания приводят комментарии российских чиновников и подконтрольных Кремлю СМИ. Впрочем и ищут обоснование, почему в подрыве стоит обвинять именно оккупантов. Так, американский телеканал NBC News цитирует высокопоставленного чиновника НАТО, который утверждает: от этого больше выигрывают россияне, чем украинцы.

«Расходы на восстановление будут значительными, — комментирует он на условиях анонимности. — Счет здесь будет огромным». И добавляет: пока еще «слишком рано давать какие-либо значимые оценки или приписывать [вину за]» этот «возмутительный» инцидент.

Больше причин взорвать плотину было у России, поскольку украинцы готовятся и уже начали свое контрнаступление, комментирует изданию POLITICO Сергей Радченко, профессор Школы передовых международных исследований Университета Джона Хопкинса. «Это, безусловно, усложнит украинцам пересечение реки», — констатирует он.

Впрочем, еще больше бед подрыв ГЭС принесет жителям Херсонской области. Ранее украинские власти предупреждали, что прорыв Каховской плотины может высвободить 18 млн м2 воды и затопить Херсон и десятки других населенных пунктов вниз по реке, где живут сотни тысяч людей, напоминает американское издание Time.

Большой потоп

С наибольшей угрозой затопления сталкиваются острова ниже Новой Каховки по течению Днепра, а также большая часть оккупированного Россией левого берега Херсонщины, уточняет британская газета The Guardian. Предварительное моделирование подобной катастрофы показало, что город Херсон не пострадает от наводнения, но гавань, доки и остров на юге города, вероятно, будут затоплены.

Более 500 тыс. украинцев могут столкнуться с ужасными последствиями этой катастрофы в течение следующих 24 часов, сообщил NBC News Александр Харченко, директор Украинского Центра исследований энергетики.

«Многие из них потеряют свои дома, многие не будут иметь доступа к пресной воде, некоторые столкнутся с отключением электричества», — говорит он. И добавляет: несколько крупных городов могут остаться без питьевой воды уже сегодня вечером. А Запорожская атомная электростанция продержится без пополнения запасов воды для охлаждения реакторов еще «четыре-пять недель», после чего там может возникнуть «чрезвычайно опасная ситуация».

Сейчас в связи с повышением уровня воды украинские власти призвали всех, кто оказался в зоне затопления, выключить электроприборы, взять документы и вещи первой необходимости, позаботиться о близких и домашних животных и выполнять указания спасателей и полиции. В то же время чиновники оккупационных властей были менее решительны в своих заявлениях, отмечает онлайн-издание американской телерадиокомпании CNN.

В частности, гауляйтер Новой Каховки Владимир Леонтьев сначала вообще отрицал повреждение плотины. В интервью российским СМИ он назвал этот факт «чушью». Хотя позже подтвердил разрушение части плотины, назвав его «серьезным террористическим актом», но сказал, что «потребности в эвакуации нет».

При этом, оккупанты продолжают обстреливать подконтрольные Украине пострадавшие территории, не давая местным жителям выезжать. «Россияне открыли минометный огонь, когда люди готовились к эвакуации с Острова, — комментирует журналистам The New York Times 40-летний херсонец по имени Василий. — Они нас терроризируют».

Реакция власть имущих

Подрыв Каховской ГЭС вызвал волну возмущения со стороны руководителей государств и иностранных чиновников. Глава Европейского Совета Шарль Мишель заявил, что шокирован «беспрецедентной» атакой россиян. «Уничтожение гражданской инфраструктуры однозначно квалифицируется как военное преступление, и мы привлечем Россию и ее марионеток к ответственности», — написал он в Twitter.

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал подрыв ГЭС «новым измерением» войны РФ против Украины, который в то же время «вписывается в то, как Путин ведет эту войну». Польша призвала к «дальнейшим строгим санкциям», а генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что подрыв ГЭС «обличает жестокость России», цитирует высокопоставленных чиновников американское агентство Bloomberg.

Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли, который приехал в Украину с визитом, заявил в комментарии агентству Reuters, что давать «любую содержательную оценку деталям еще слишком рано», но единственная причина, почему это произошло, — неспровоцированное полномасштабное вторжение России в Украину.

В свою очередь, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в своем комментарии CNN отметил, что разрушение плотины «создаст препятствия для наступательных действий ВСУ». «Это еще раз подтверждает, что Кремль мыслит не стратегически, а скорее в контексте краткосрочных ситуативных преимуществ. — сказал он. — Впрочем, последствия уже катастрофические».

Как подрыв ГЭС повлияет на контрнаступление?

С первых дней войны Каховская ГЭС имела большое значение для российских захватчиков, ведь ее водохранилище является важным источником воды для оккупированного Крыма, пишет британский журнал The Economist. Но накануне подрыва российские военные блогеры намекали, что для оккупационной армии разрушение плотины может быть еще важнее, ведь оно значительно усложнит любую украинскую операцию по пересечению Днепра и продвижению на восток.

Если плотину действительно взорвала Россия, рассуждает издание, это может указывать на отчаяние со стороны страны-агрессора и на то, что она не имеет возможности или намерения перемещать свои войска на север для повторного захвата Херсона.

«Разрушение плотины изменит военную географию юга Украины в решающий момент — в начале контрнаступления Украины», — пишет The Economist. Российским войскам на восточном берегу Днепра придется оставить часть позиций, которые они заняли в ноябре. Украине же, которая в последние недели проводила небольшие рейды через реку, будет гораздо труднее организовать полномасштабное наступление на ныне затопленную территорию.

Из-за нехватки у ВСУ десантных кораблей и опыта такая операция всегда была маловероятной, цитирует журнал Джона Формана, в прошлом британского атташе по вопросам обороны в Киеве и Москве. Ведь переходы через «мокрые участки» являются одними из самых сложных из всех военных операций. Разрушая плотину, Россия могла надеяться защитить свой западный фланг, усложнив наступательные действия Украины, предполагает Форман.

«Мы знаем, что россияне имеют опыт такого рода действий», — отмечает он, делая отсылку к уничтожению Сталиным ДнепроГЭС в 1941 году.