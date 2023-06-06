«Вода на глазах поднималась». Что говорят жители Херсонской области о подрыве россиянами Каховской ГЭС — видео

6 июня, 14:49
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Затопленная улица (Фото:Courtesy of Oleksandr Vlasov/via REUTERS)

Затопленная улица (Фото:Courtesy of Oleksandr Vlasov/via REUTERS)

Жители Херсонской области прокомментировали подрыв российскими оккупантами Каховской ГЭС в среду, 6 июня и рассказали, что планируют делать.

Как сообщило Суспільне, супруги в Херсоне эвакуируются из своего микрорайона Корабел к дочери в другую часть города. По их словам, вода поднимается на глазах. Их район по соображениям безопасности обесточили.

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«На глазах вода поднялась на 80 сантиметров. Начало топить сейфы, лодки. Вода на глазах поднималась, поэтому я бегом домой», — сказал мужчина.

https://twitter.com/tweetsnv/status/1666042116093407234?s=46&t=e5k7aupYTxBMdhSBtAsnEg

По словам его супруги, они решили переселиться к дочери в другой район.

«Причал уже затопило, лодка — все. Муж еще два часа там был. Гидропарк затопило… Слышала, люди говорят, что высота будет три-четыре метра», — сказала женщина.

Еще один житель заявил, что Россия совершила очередной террористический акт.

«Я думаю, что не нужно паниковать, нужно ждать решения нашей власти… Пережили оккупацию, переживем и это», — сказал он.

Подрыв Каховской ГЭС — что известно

В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС. Городам и селам ниже по Днепру грозит затопление, его пик ожидается через пять часов, ближе к полудню.

Власти Херсонской ОВА объявили о срочной эвакуации.

По данным Укргидроэнерго, Каховская ГЭС разрушена полностью, восстановить ее невозможно.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак ранее заявил, что разрушение плотины Каховской ГЭС может лишить Крым питьевой воды.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Херсонская область Война России против Украины Каховская ГЭС

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