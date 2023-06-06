«Вода на глазах поднималась». Что говорят жители Херсонской области о подрыве россиянами Каховской ГЭС — видео 6 июня, 14:49 Затопленная улица (Фото:Courtesy of Oleksandr Vlasov/via REUTERS)

Жители Херсонской области прокомментировали подрыв российскими оккупантами Каховской ГЭС в среду, 6 июня и рассказали, что планируют делать.

Как сообщило Суспільне, супруги в Херсоне эвакуируются из своего микрорайона Корабел к дочери в другую часть города. По их словам, вода поднимается на глазах. Их район по соображениям безопасности обесточили.

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«На глазах вода поднялась на 80 сантиметров. Начало топить сейфы, лодки. Вода на глазах поднималась, поэтому я бегом домой», — сказал мужчина.

По словам его супруги, они решили переселиться к дочери в другой район.

«Причал уже затопило, лодка — все. Муж еще два часа там был. Гидропарк затопило… Слышала, люди говорят, что высота будет три-четыре метра», — сказала женщина.

Еще один житель заявил, что Россия совершила очередной террористический акт.

«Я думаю, что не нужно паниковать, нужно ждать решения нашей власти… Пережили оккупацию, переживем и это», — сказал он.

Подрыв Каховской ГЭС — что известно

В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС. Городам и селам ниже по Днепру грозит затопление, его пик ожидается через пять часов, ближе к полудню.

Власти Херсонской ОВА объявили о срочной эвакуации.

По данным Укргидроэнерго, Каховская ГЭС разрушена полностью, восстановить ее невозможно.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак ранее заявил, что разрушение плотины Каховской ГЭС может лишить Крым питьевой воды.