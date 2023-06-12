Число погибших в результате теракта на Каховской ГЭС увеличилось до 10 человек — МВД

12 июня, 20:34
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Игорь Клименко (Фото:Александр Медведев/NV)

Игорь Клименко (Фото:Александр Медведев/NV)

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил, что, по данным на понедельник, 12 июня, известно о десяти погибших в Херсоне и области в результате российского теракта на Каховской ГЭС.

В Telegram Клименко рассказал о седьмом дне ликвидации последствий подрыва Каховской ГЭС российскими террористами.

«Вода начала отступать. Зафиксированное утром число эвакуированных граждан не изменилось. Пока известно о 10 погибших: по Херсону и области. Также фиксируем 41 человека как пропавшего без вести», — сообщил он.

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Инфографика: NV

По его данным, подтопленными остаются 3653 домовладений. Соответствующие службы возобновляют газоснабжение и электроснабжение.

Подрыв Каховской ГЭС — что известно

В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую контролировали более года. Города и села ниже по Днепру затопило полностью или частично.

Президент Владимир Зеленский на срочном заседании СНБО поручил провести эвакуацию из районов риска и обеспечить питьевой водой все города и села, которые получали воду из Каховского водохранилища.

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В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению. В ОК Юг уточнили, что разрушена не вся дамба, но есть значительные повреждения.

Зеленский назвал российский теракт на Каховской ГЭС крупнейшей рукотворной экологической катастрофой в Европе за десятки лет.

Офис генпрокурора начал расследование по статье экоцид, Украина обратилась в Международный уголовный суд.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия МВД Украины Войска РФ Игорь Клименко Каховская ГЭС

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