После подрыва Каховской ГЭС чуть ли не половина россиян были не готовы отходить — Свитан 11 июня, 11:49 Спутниковый снимок взорванной российскими оккупантами Каховской ГЭС, 7 июня 2023 года (Фото:Maxar Technologies/Handout via REUTERS)

Полковник запаса ВСУ, пилот-инструктор Роман Свитан в интервью Radio NV рассказал, что чуть ли не половина российских оккупантов на левом берегу Днепра оказалась не готова отходить после подрыва Каховской ГЭС.

«Взрыв Каховской ГЭС все-таки был не совсем планируемый. То есть, они взрывали, понимая, что мы в ближайшее время можем ее отбить или как-то нейтрализовать этот взрыв. Поэтому взорвали. А чуть ли не половина российской армии была не готова отходить. То есть половина ушла, тяжелая техника ушла, а вот подразделения россиян на левом берегу (особенно на первой, второй линии) еще не были готовы. Некоторые даже и не знали», — рассказал Свитан в эфире Radio NV.

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Полковник запаса ВСУ объяснил, что отход россиян перед подрывом ГЭС происходил по определенному плану.

«Сначала более-менее элитные части с хорошей техникой отходили. А тех, которые попроще, должны были бы отводить в последний момент. Получилось так, как получилось. Они взрывали ГЭС, прекрасно понимая, что потопят часть своих войск вместе с техникой. О российском „мясе“ россияне никогда не заботились, у них „бабы бы еще нарожают“, там больше 100 миллионов человек, поэтому это для них расходный материал», — сказал он.

В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую контролируют более года. Города и села ниже по Днепру затопило полностью или частично.

В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению. В ОК Юг уточнили, что разрушена не вся дамба, но есть значительные повреждения.

Президент Владимир Зеленский на срочном заседании СНБО поручил провести эвакуацию из районов риска и обеспечить питьевой водой все города и села, которые получали воду из Каховского водохранилища.

Эвакуация с правобережья Херсонской области продолжалась даже ночью, тогда как на захваченном оккупантами левобережье, которое пострадало от затопления значительно больше, разворачивается катастрофа.



Офис генпрокурора начал расследование по статье экоцид, Украина обратилась в Международный уголовный суд.



Зеленский назвал российский теракт на Каховской ГЭС крупнейшей рукотворной экологической катастрофой в Европе за десятки лет. В Главном управлении разведки заявили, что подрыв россиянами Каховской ГЭС увеличивает угрозу ядерной катастрофы на Запорожской АЭС.

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Городской голова временно захваченных Олешек Евгений Рищук сообщил о по меньшей мере восьми погибших в результате подтопления.