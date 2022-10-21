Россияне заминировали Каховскую ГЭС еще в апреле: на дамбе стоят два КамАЗа со взрывчаткой — разведка 21 октября, 14:44 По данным разведки, РФ еще в апреле заминировала Каховскую ГЭС (Фото:gur.gov.ua)

По данным украинской разведки, российские оккупанты еще в апреле заминировали Каховскую ГЭС и сейчас проводят работы по минированию шлюзов и опор.

В сообщении ГУР Минобороны говорится, что войска РФ готовятся к быстрому освобождению ВСУ правобережной части Херсонской области и готовят серию терактов на этой территории. В частности, под угрозой разрушения оказалась дамба Каховского водохранилища и агрегаты Каховской гидроэлектростанции.

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Разведка отмечает, что подрыв дамбы был спланирован заблаговременно — основные работы провели еще в апреле.

Сейчас на дамбе установлены два КамАЗа без водителей. Обе машины полностью загружены ящиками со взрывчаткой.

«На сегодняшний день окончательно понятно, что государство-террорист сознательно готовит теракты, которые приведут к катастрофическим последствиям. В случае реализации этих планов под ударом стихии окажутся десятки украинских населенных пунктов, в том числе Херсон. Масштабы экологической катастрофы в этом случае выйдут далеко за пределы Украины и коснутся всего Черноморского региона», — говорится в сообщении.

20 октября президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что Россия готовится устроить новый масштабный теракт — взорвать дамбу Каховской ГЭС в Херсонской области, откуда наступление ВСУ постепенно вытесняет российских оккупантов.

В Оперативном командовании Юг отметили, что российские оккупанты, вероятно, пока оставляют возможность подрыва Каховской ГЭС «на крайний случай», в частности, если рухнет их оборона в Херсонской области.

