Бутусов объяснил на примере Каховской ГЭС, как Путин повторяет в Украине тактику Гитлера 6 июня, 13:23 Россияне, как и немецкие нацисты, занимаются планомерным уничтожением Украины (Фото:Коллаж NV/igorlachenkov/Twitter)

Украинский журналист Юрий Бутусов провел параллели между подрывом РФ Каховской гидроэлектростанции и тактикой «выжженной земли» немецких войск в период Второй мировой войны.

Об этом он рассказал во вторник, 6 июня, на своей странице в Facebook.

В этом контексте Бутусов вспомнил письма рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера главе нацистской оккупационной полиции на украинских территориях Ганса Прюцмана от 1943 года, отмечая, что «уничтожение Каховской дамбы — это очередное повторение Путиным в Украине тактики „выжженной земли“ Гитлера спустя 80 лет».

Видео дня

«Дорогой Прюцман! Надо сделать так, чтобы при отступлении из Украины там не осталось ни одного человека, ни одного животного, ни одного грамма зерна, ни одного метра железнодорожного пути, чтобы не уцелел ни один дом, не сохранилась ни одна шахта и ни один колодец. Противнику должна добраться тотально выжженная и опустошенная страна», — цитирует он немецкого военного преступника.

По словам журналиста, российские нацисты сейчас точно так же, как их немецкие предшественники, занимаются планомерным уничтожением Украины.

«Цель Путина, как и Гитлера, это сделать Украину непригодной для жизни, чтобы ослабить Украину и заставить прекратить сопротивление. Никаких других политических целей у России нет, все подчинено только этому. Именно поэтому они ведут войну против городов, сел, дамб, людей. Россия ведет войну против жизни, Путин возглавляет эту войну как Гитлер 21 века», — подчеркнул он в своем посте.

Подрыв Каховской ГЭС — что известно

Инфографика: NV

Согласно имеющимся данным, в результате теракта РФ на Каховской ГЭС подтоплена часть Херсона и девять окрестных сел. Кроме того, в зоне риска находятся еще около 80 населенных пунктов на обоих берегах Днепра.

Объявлена эвакуация населения.

В Укргидроэнерго отмечают, что восстановлению уничтоженная россиянами ГЭС не подлежит.