Последствия подрыва Каховской ГЭС: в Кривом Роге ограничат потребление воды для населения 6 июня, 10:32 Российские оккупанты подорвали Каховскую ГЭС (Фото:Скриншот видео Андрей Цаплиенко/Telegram)

Из-за подрыва Каховской ГЭС в Кривом Роге ограничат потребление воды для населения и значительно снизят — для промышленности.

Об этом сообщил глава городской военной администрации Александр Вилкул в своем Telegram.

Он пояснил, что ситуация очень сложная, но контролируемая.

Вилкул отметил, что на 30% город получает воду от Карачунов, соответственно в Центрально-Городском, частично — в Металлургическом, Долгинцевском и Саксаганском районах рисков для жителей нет.

Видео дня

Все остальные районы Кривого Рога (70% города) вода подается от Каховского водохранилища через водохранилище Южное.

Глава ГВА заверил, что вода у жителей будет, но с некоторыми ограничениями. Главная задача — на 30% снизить потребление в районах, которые питаются от Каховки.

Вилкул призвал промышленность максимально снизить потребление воды под личную ответственность каждого управляющего компании.

Для населения давление воды будет снижаться с 22.00 до 05.00 утра. Вода будет доставать только до первых этажей домов, будут также обеспечиваться проливы и циркулирование.

В Кривом Роге полностью запрещен полив из шлангов.

В селах по дуге от Ингульца через низ в Софиевку подача воды будет только с 08.00 до 12.00 дня.

Если этих мер будет недостаточно — будут вводиться дополнительные ограничения.

Вилкул добавил, что из-за рисков еще год назад был проведен перечень технических мер по обеспечению жизни города в условиях аварии на Каховской ГЭС.

«Уже проведено экстренное совещание со всеми причастными, проведена оценка ситуации и введен План, включающий технические и организационные мероприятия. Технические мероприятия, включающие прокладку труб, создание новых водозаборов, новых насосных станций и многое другое по понятным причинам сообщать не буду», — резюмировал он.

Подрыв Каховской ГЭС — что известно

В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС. Городам и селам ниже по Днепру грозит затопление, его пик ожидается через пять часов, ближе к полудню. Власти Херсонской ОВА объявили о срочной эвакуации.

Пострадает также и левобережье региона, которое контролируется оккупантами.

Инфографика: NV

Президент Украины Владимир Зеленский созывает экстренное заседание Совета национальной безопасности и обороны.

Подрыв россиянами плотины Каховской ГЭС может иметь негативные последствия для оккупированной Запорожской АЭС. Вода оттуда необходима для того, чтобы станция получала подпитку для конденсаторов турбин и систем безопасности ЗАЭС.

В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению.

Под угрозой затопления около 80 населенных пунктов региона, 16 тысяч человек на правобережье Херсонской области находятся в критической зоне.

Офис генпрокурора начал расследование по статье экоцид.