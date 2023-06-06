Подрыв Каховской ГЭС: немецкий таблоид Bild оскандалился, убрав упоминание о России 6 июня, 16:20 Фото разрушенной Каховской ГЭС (Фото:Maxar Technologies/Handout via REUTERS)

Крупнейшая немецкая ежедневная газета-таблоид Bild опозорилась из-за освещения российского теракта на Каховской ГЭС. Журналисты убрали из названия статьи упоминание о стране-террористе России.

На это обратило внимание Украина сейчас в Telegram.

В оригинальном заголовке издания говорилось: «Россияне взорвали огромную плотину в Украине». После редактуры содержание изменилось, и теперь заголовок выглядит так: «Большая дамба взорвалась в Украине».

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Таким был заголовок до редактирования

Фото: Скриншот Украина сейчас/Telegram

Таким заголовок стал после редактирования

Фото: Украина сейчас / Telegram

Кроме того, освещение подрыва россиянами Каховской ГЭС проанализировал исполнительный директор «Украинской правды» Дмитрий Боборикин.

«Прошелся по сайтам крупных мировых медиа, и там почти везде в новости о подрыве ГЭС есть достаточно четкое предположение, что не до конца понятно, какая сторона совершила подрыв, и типа вполне возможно, что украинская», — написал он в Facebook и опубликовал скриншоты материалов иностранных СМИ.

Он отметил, что американское издание New York Times заявило, что в настоящее время не известно, кто будет нести ответственность за атаку на ГЭС. А газета The Washington Post не конкретизирует в своих заголовках, кто именно причастен к подрыву, и сообщает, что Россия и Украина обвиняют в этом друг друга.

Каховская ГЭС — последние новости о подрыве

Инфографика: NV

Российские войска взорвали Каховскую ГЭС во вторник, 6 июня. Глава Херсонской ОГА Александр Прокудин заявил, что началась эвакуация жителей из опасных районов.

В компании Укргидроэнерго заявили, что Каховская ГЭС полностью разрушена в результате подрыва российскими оккупантами и восстановлению она не подлежит.

Президент Украины Владимир Зеленский на срочном заседании СНБО поручил провести эвакуацию из районов риска и обеспечить питьевой водой все города и села, которые обеспечивались водой из взорванного россиянами Каховского водохранилища.

Глава Европейского Совета Шарль Мишель заявил, что шокирован «беспрецедентной» атакой россиян.

По заявлению Энергоатома, подрыв россиянами плотины Каховской ГЭС может иметь негативные последствия для оккупированной Запорожской АЭС.