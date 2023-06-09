Россияне за сутки ранили 17 жителей Херсонщины, один человек погиб 9 июня, 03:26 Российские оккупанты обстреливают затопленные территории Херсонщины (Фото:REUTERS/Stringer)

Руководитель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин заявил, что за сутки армия РФ ранила 17 жителей Херсонщины. Один человек погиб в результате обстрелов.



«Оккупанты в очередной раз доказывают, что они нелюди. Эти террористы сегодня массированным огнем покрыли Херсонщину — 17 человек получили ранения и одна женщина погибла», — заявил Прокудин.

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Он отметил, что российские оккупанты обстреливали регион во время эвакуации людей. Пострадали гражданские, спасатели, полицейские, врач, волонтер.

Также в Бериславе враг сбросил авиабомбу на жилой дом: 55 летний мужчина получил легкие ранения, а его жена погибла на месте.

Каховская ГЭС — что известно о подрыве

В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую контролируют больше года. Города и села ниже по Днепру затопило полностью или частично.



В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению. В ОК Юг уточнили, что разрушена не вся дамба, но есть значительные повреждения.

Президент Владимир Зеленский на срочном заседании СНБО поручил провести эвакуацию из районов риска и обеспечить питьевой водой все города и села, которые получали воду из Каховского водохранилища.



Эвакуация с правобережья Херсонской области продолжалась даже ночью, тогда как на захваченном оккупантами левобережье, которое пострадало от затопления значительно больше, разворачивается катастрофа.



Офис генпрокурора начал расследование по статье экоцид, Украина обратилась в Международный уголовный суд.



Зеленский назвал российский теракт на Каховской ГЭС крупнейшей рукотворной экологической катастрофой в Европе за десятки лет. В Главном управлении разведки заявили, что подрыв россиянами Каховской ГЭС увеличивает угрозу ядерной катастрофы.



По данным ГСЧС по состоянию на 20:00, с подтопленных территорий в Херсонской области эвакуировали 2339 человек. Предварительно, подтоплены 32 населенных пункта и 3 625 домов на правом берегу Днепра.



Городской голова временно захваченных Олешек Евгений Рыщук сообщил о минимум восьми погибших в результате подтопления.

Инфографика: NV