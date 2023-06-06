Каховская ГЭС: аналитики сравнили спутниковые снимки до и после подрыва дамбы оккупантами — фото 6 июня, 22:12 Подтопленные территории после подрыва Россией Каховской ГЭС, 6 июня 2023 года (Фото:DeepState / Telegram)

Аналитики Deep State показали масштабы затопления населенных пунктов ниже по течению Днепра до и после подрыва Каховской ГЭС российскими оккупантами.

Сравнительные снимки, опубликованные в Telegram DeepState, демонстрируют Каховскую ГЭС за 5 и 6 июня.

Подрыв Каховской ГЭС — что известно

В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС. Городам и селам ниже по Днепру грозит затопление. Власти Херсонской ОГА объявили о срочной эвакуации.

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Подрыв россиянами плотины Каховской ГЭС может иметь негативные последствия для оккупированной Запорожской АЭС. Вода оттуда необходима для того, чтобы станция получала подпитку для конденсаторов турбин и систем безопасности ЗАЭС.

В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению. В то же время, по словам пресс-секретаря Сил обороны Юга Натальи Гуменюк, не вся дамба разрушена, есть существенные повреждения.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Каховскую ГЭС взорвали военные 205-й мотострелковой бригады оккупационной армии РФ.

Заместительница министра обороны Анна Маляр сообщила, что Россия подрывом дамбы Каховской ГЭС хотела остановить освобождение защитниками Украины захваченных территорий и отвлечь внимание от событий в Белгородской области.

Руководительница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона заявила, что украинские силы обороны до прошлой ночи не фиксировали признаков того, что российские оккупанты готовили подрыв Каховской ГЭС.