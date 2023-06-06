Подрыв Каховской ГЭС: российские оккупанты сами эвакуируются, РФ использует карту техногенного шантажа — ОК Юг 6 июня, 07:53 Российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС (Фото:Maxar Technologies/Handout via REUTERS)

Руководитель объединенного прессцентра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк во вторник, 6 июня, комментируя подрыв россиянами Каховской ГЭС, заявила, что оккупанты используют очередную карту техногенного шантажа для того, чтобы давить на Украину.

«Россияне взорвали часть конструкции и используют очередную карту техногенного шантажа для того, чтобы давить на силы обороны и Украину. Не имея сил ждать, откуда пойдет контрнаступление, они пытаются спровоцировать определенную ситуацию», — сказала она в эфире телемарафона.

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По ее словам, поняв, что совершили, россияне, сейчас сами эвакуируются.

«Потому что в первую очередь пострадает левый берег, поскольку он географически ниже и соответственно первая часть воды, основное затопление — придется именно туда», — сказала она.

Гуменюк заявила, что был развернут техногенный штаб и населению оказывают помощь.

По ее словам, критического уровня вода, по оценкам специалистов, может достичь примерно за пять часов, но ждать все пять часов не надо — нужно эвакуироваться уже.

Гуменюк заявила, что подрыв ГЭС отражается на работе ЗАЭС, но не надо нагнетать ситуацию и делать критические выводы.

В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС. Городам и селам ниже по Днепру грозит затопление, его пик ожидается через пять часов, ближе к полудню. Власти Херсонской ОВА объявили о срочной эвакуации.