В Каховке оккупанты обустроили пыточную для украинцев в отделении полиции — Денисова 22 апреля, 16:06 Цей матеріал також доступний українською Каховка Херсонской области временно захвачена оккупантами (Фото:Каховська міська територіальна громада / Facebook)

Российские оккупанты обустроили в отделении полиции в Каховке Херсонской области пыточную, где избивают пленных и издеваются над ними.

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Как сообщила омбудсмен Людмила Денисова в Facebook, россияне задерживают на улицах города активистов, участников АТО/ООС и мужчин, которые не имеют отношения к военной службе и не участвовали в митингах против оккупации. Формальный повод — «нарушение правопорядка» или «нарушение комендантского часа».



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По информации омбудсмена, возле отделения полиции постоянно стоят родственники задержанных, которые пытаются узнать, что с ними случилось, или передать продукты и вещи первой необходимости. Свидетели говорят, что в отделении удерживают более десяти гражданских, некоторых из них — несколько недель. Мужчин избивают и пытают электрошокерами.

«Самое жестокое отношение у российских военных к тем, кто связан с силовыми структурами — бойцам территориальной обороны и бывшим участникам АТО/ООС», — сообщила Денисова.



Омбудсмен подчеркнула, что действия российских оккупантов являются военным преступлением, преступлением против человечности и прямо нарушают ст. 3 и 34 Женевской конвенции о защите прав гражданского населения во время войны, ст. 9 и 21 Международного пакта о гражданских и политических правах и ст. 5 Европейской конвенции по правам человека.

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Ранее Людмила Денисова сообщала, что в украинском Херсоне появился аналог донецкой Изоляции для пыток людей, не согласных с оккупацией. Россияне похищают активистов с проукраинской позицией.

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