Оккупанты создали в Каховке чат-бот для доносов на украинцев — ЦНС
Каховка временно оккупирована (Фото:khersondaily.com)
Во временно оккупированной Каховке россияне создали чат-бот для доносов на украинцев. Людей похищают за любые проявленные «проявления нелояльности».
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
Враг прекрасно осознает реальную степень поддержки оккупации среди местных и продолжают поиски подполья. Людей похищают за любые проявленные «проявления нелояльности».
«Одним из механизмов являются анонимные доносы, практикуемые россиянами. Для этого на временно оккупированных территориях создают чат-боты. Такой создали и для города Каховка», — отметили в ЦНС.