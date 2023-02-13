Оккупанты создали в Каховке чат-бот для доносов на украинцев — ЦНС 13 февраля, 06:20 Каховка временно оккупирована (Фото:khersondaily.com)

Во временно оккупированной Каховке россияне создали чат-бот для доносов на украинцев. Людей похищают за любые проявленные «проявления нелояльности».

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.



Враг прекрасно осознает реальную степень поддержки оккупации среди местных и продолжают поиски подполья. Людей похищают за любые проявленные «проявления нелояльности».

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«Одним из механизмов являются анонимные доносы, практикуемые россиянами. Для этого на временно оккупированных территориях создают чат-боты. Такой создали и для города Каховка», — отметили в ЦНС.