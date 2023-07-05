Полиция вручила повестку мужчине, который пел песню Лепса в кафе под Киевом 5 июля, 16:09 Девушку вытолкали из кафе после того, как она сделала замечание относительно русских песен в заведении (Фото:МВД Украины)

Полиция составила админпротокол на людей, которые пели песню путиниста Григория Лепса в кафе в селе Погребы Киевской области.

Как сообщает пресс-служба областной полиции в Facebook в среду, 5 июля, на мужчину и женщину, которые пели песню страны-агрессора России, составили админпротоколы (ст. 173 Кодекса об админнарушениях). 33-летний мужчина также получил повестку в Броварской ТЦК и СП.



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Предприниматель кафе, в котором произошел скандал, тоже получил админпротокол (ч.1 ст. 155 Кодекса об админнарушениях).

1 июля в кафе в селе Погребы мужчина с женщиной пели песню Лепса Самый лучший день. Девушка, которая сделала им замечание и попросила прекратить пение на языке оккупанта, столкнулась с агрессивной реакцией, ее с ругательствами вытолкали из заведения.

Российский певец Григорий Лепс открыто поддерживает российского диктатора Путина и развязанную Россией войну против Украины. Он приезжал на российские позиции на оккупированных территориях, посещал российских солдат в госпитале в Донецке и вместе с певцом Николаем Басковым обещал платить по миллиону рублей за каждый подбитый танк Leopard защитников Украины.

