Пленный «кадыровец» пожаловался, что его отправили на убой без штанов и обуви 17 июля, 19:54 Сергей Медведник (Фото:Скриншот видео СИРСЬКИЙ / Telegram)

Пленный «кадыровец» рассказал украинским военнослужащим, что Кремль кинул его на убой без штанов и обуви.

Видео с признаниями оккупанта опубликовал командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский.

На видео — Медведник Сергей Сергеевич, 1996 года рождения, из Астраханской области, город Знамя.

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Оккупант заявил, что в Ростове познакомился с Мухаммедом, который предложил присоединиться к кадыровскому «спецназу Ахмат». Затем он прибыл в Донецк и подписал контракт.

«Все из-за финансовых трудностей в семье, думал, что будет в штабе служить, никакой подготовки не проходил, обеспечения не было. Брюками и обувью поделился демобилизованный оккупант и затем их отправили насмерть», — говорится в сообщении.

Сейчас оккупант находится в плену.