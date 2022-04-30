TikTok-воин Кадырова снял собственную смерть — видео

30 апреля, 09:36
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Перед смертью кадыровец хвастался выполнением задания на «пять с плюсом» (Фото:Коллаж НВ)

Перед смертью кадыровец хвастался выполнением задания на «пять с плюсом» (Фото:Коллаж НВ)

Еще одному боевику кремлевского ставленника в Чечне Рамзана Кадырова пришлось поплатиться за свою беспечность и непреодолимое желание снимать для TikTok хвастливые ролики о войне в Украине.

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Возвращаясь с некоего «задания», которое, по его словам, было выполнено на «пять с плюсом», оккупант неожиданно попал под огонь украинских военных, и его карьера видеоблогера резко оборвалась.

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При этом последние мгновения жизни кадыровца оказались запечатлены на его же камеру.

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https://twitter.com/TheDeadDistrict/status/1520059920120492032
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Кадыровцы Рамзан Кадыров Чеченцы TikTok Война России против Украины

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