TikTok-воин Кадырова снял собственную смерть — видео 30 апреля, 09:36 Цей матеріал також доступний українською Перед смертью кадыровец хвастался выполнением задания на «пять с плюсом» (Фото:Коллаж НВ)

Еще одному боевику кремлевского ставленника в Чечне Рамзана Кадырова пришлось поплатиться за свою беспечность и непреодолимое желание снимать для TikTok хвастливые ролики о войне в Украине.

Война России против Украины — главные события 30 апреля

Возвращаясь с некоего «задания», которое, по его словам, было выполнено на «пять с плюсом», оккупант неожиданно попал под огонь украинских военных, и его карьера видеоблогера резко оборвалась.

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При этом последние мгновения жизни кадыровца оказались запечатлены на его же камеру.

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