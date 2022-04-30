TikTok-воин Кадырова снял собственную смерть — видео
Перед смертью кадыровец хвастался выполнением задания на «пять с плюсом» (Фото:Коллаж НВ)
Еще одному боевику кремлевского ставленника в Чечне Рамзана Кадырова пришлось поплатиться за свою беспечность и непреодолимое желание снимать для TikTok хвастливые ролики о войне в Украине.
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Возвращаясь с некоего «задания», которое, по его словам, было выполнено на «пять с плюсом», оккупант неожиданно попал под огонь украинских военных, и его карьера видеоблогера резко оборвалась.
При этом последние мгновения жизни кадыровца оказались запечатлены на его же камеру.
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