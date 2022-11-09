В Мелитополе кадыровец под воздействием наркотиков выстрелил в лицо пациенту в больнице — мэр

9 ноября, 10:20
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Кадыровец под действием наркотиков выстрелил в лицо пациенту больницы в Мелитополе (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Кадыровец под действием наркотиков выстрелил в лицо пациенту больницы в Мелитополе (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В оккупированном Мелитополе Запорожской области кадыровец под воздействием наркотиков выстрелил в лицо пациенту в больнице.

Об этом в Telegram сообщил мэр города Иван Федоров.

По его словам, В городские стационары продолжают массово привозить на лечение оккупантов.

«В этот раз врачи вынуждены были оказывать помощь кадыровцу в состоянии наркотического опьянения. Он едва не убил своего гражданского соседа по палате, выстрелив мужчине в лицо», — написал Федоров.

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Он добавил, что раненого мужчину чудом спасли врачи.

Ранее боевики «Л/ДНР» пожаловались на случаи изнасилований со стороны кадыровцев.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Запорожская область Мелитополь Кадыровцы Иван Федоров Война России против Украины

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