«Постоянно бухой». Кадыровцы в видеоагитке из Мариуполя использовали бездомного — волонтер

10 апреля, 06:32
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Бездомный, которого использовали для агитки кадыровцы (Фото:Скриншот с видео)

Бездомный, которого использовали для агитки кадыровцы (Фото:Скриншот с видео)

Российские оккупанты из Чечни, которые себя называют «кадыровцами», для очередной видеоагитки из Мариуполя использовали местного бездомного, которого представили «разведчиком ВСУ».

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Об этом рассказал известный мариупольский волонтер Кирилл Долимбаев, команда которого неоднократно видела нуждающегося в одном из местных храмов ПЦУ. У мужчины проблемы с алкоголем.

Видео дня

«Чтобы вы понимали, как кадыровцы делают свой героический контент в Мариуполе. На видео нуждающийся, имеющий проблемы с головой и постоянно бухой, и которого мы кормили каждый день в нашем Храме ПЦУ в Мариуполе. Поймать бомжа, это действительно подвиг», — написал Долимбаев.

https://www.facebook.com/kirill.dolimbaev/videos/970566896931022

Видео, на котором нуждающийся рассказывает о «позициях ВСУ и Правого сектора» в своих соцсетях распространил даже руководитель Чечни Рамзан Кадыров. Последний с момента начала полномасштабного вторжения России в Украину неоднократно распространял разные фейки о войне.

Как установили СМИ, в целом большинство видео из Мариуполя, которые публикует глава Чечни Рамзан Кадыров в своих соцсетях, сняты в одном районе, расположенном ближе всего к российским границам.

Аудиоперехваты украинских спецслужб свидетельствуют о том, что информационной активностью чеченского лидера недовольство даже в российской разведке.

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Теги:   Мариуполь Чечня Рамзан Кадыров Война России против Украины

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