Журналисты Слідства.Інфо установили места дислокации кадыровцев в Украине 13 марта, 00:01 Цей матеріал також доступний українською Журналисты установили местоположение нескольких кадыровских командиров (Фото:slidstvo.info)

Журналисты изучили действия кадыровцев на войне России против Украины и установили места их дислокации — об этом идет речь в расследовании Слідство.Інфо.

По данным Слідства.Інфо, кадыровцы закрепились в военном городке в Гостомеле под Киевом и удерживают там заложников, на камеру делая вид, что якобы защищают мирных жителей.



Также боевики находятся в других населенных пунктах возле Киева. В частности, на видео из Бородянки журналисты идентифицировали командира чеченского ОМОНа Анзора Бисаева. Журналисты сообщают, что кадыровцы могут находиться в поселке Бабинцы возле Бородянки и в Ворзеле. На видео из Украины, которые публикуют кадыровцы, Слідство.Інфо идентифицировало начальника управления росгвардии в Чечни Шарипа Делимханова и помощника Рамзана Кадырова по силовому блоку Даниила Мартынова.

Инфографика: Слідство.Інфо

Кадыров также сообщал, что в Украине находится заместитель командира северо-кавказского округа войск нацгвардии РФ Алибек Делимханов, но журналисты не смогли подтвердить эту информацию.



По данным украинской разведки, в день начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля кадыровцы зашли в Украину с территории Беларуси. В ГУР Министерства обороны сообщали, что их более 1200.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов говорил, что украинские защитники ликвидировали элитную группу кадыровцев, которые планировали ликвидацию президента Владимира Зеленского.

Также украинские власти официально подтвердили убийство одного из кадыровских командиров, который руководил 141-м специальным моторизованного полка Север, — Магомеда Тушаева. Глава Чечни Рамзан Кадыров это отрицал. Появлялась информация, что в белорусском Мозыре в морги привезли много тел этнических чеченцев.

Член комитета Верховной Рады по нацбезопасности и обороны Федор Вениславский также говорил, что после неудачной попытки захватить Киев в первые дни полномасштабной войны кадыровцам поручили сформировать «заградительные отряды» возле столицы, которые не дают отступать российским оккупантам.

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